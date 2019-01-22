Старый самолет Лукашенко оказался никому не нужен

В декабре два раза на торги выставляли бывший «борт №1» - самолет Ту-154, на котором раньше летал Александр Лукашенко. Начальная цена – 2 миллиона долларов.

Покупателями могли стать как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Но самолетом никто не заинтересовался. Кроме этого, самолет «зашифровали» от прессы – посмотреть салон внутри журналистам отказали под различными предлогами.









Самолет, на котором летал Лукашенко, не могут продать за 2 миллиона долларов.





Этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего за год до этого стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пассажиров он рассчитан всего на 49 мест.





Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. А уже в 2003 году Лукашенко «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши.





С 2003 года ТУ-154 стали использовать министры и члены правительства. Самолет видели в США, Бангладеше, Вьетнаме, Турции, Китае, Австрии, Швейцарии, России. Борт обслуживал чиновников до 2016 года. Один из последних рейсов - вместе с новым президентским «бортом №1» Ту-154 возил белорусскую делегацию в Китай.