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Старый самолет Лукашенко оказался никому не нужен

23.01.2019 13:38 — Разное | Партизан  
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Первый самолет президента Беларуси за 2 миллиона долларов так никто и не купил

В декабре два раза на торги выставляли бывший «борт №1» - самолет Ту-154, на котором раньше летал Александр Лукашенко. Начальная цена – 2 миллиона долларов. 

Покупателями могли стать как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Но самолетом никто не заинтересовался. Кроме этого, самолет «зашифровали» от прессы – посмотреть салон внутри журналистам отказали под различными предлогами.


Самолет, на котором летал Лукашенко, не могут продать за 2 миллиона долларов.

Этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд президента Беларуси, которым всего за год до этого стал Александр Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пассажиров он рассчитан всего на 49 мест. 

Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске, но уже с новым государственным гербом – референдум о смене символов прошел буквально пару месяцев назад. В ноябре 1995 года на этом самолете Лукашенко впервые полетел в США. А уже в 2003 году Лукашенко «пересел» на новенький Boeing 737, потом на Boeing 767, на котором раньше летал Туркменбаши.

С 2003 года ТУ-154 стали использовать министры и члены правительства. Самолет видели в США, Бангладеше, Вьетнаме, Турции, Китае, Австрии, Швейцарии, России. Борт обслуживал чиновников до 2016 года. Один из последних рейсов - вместе с новым президентским «бортом №1» Ту-154 возил белорусскую делегацию в Китай.



 
 
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Первый самолет президента Беларуси за 2 миллиона долларов так никто и не купил
 
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