



Финал национального отбора 2018





Они будут приниматься в электронном виде до 31 января. После этого, 4 февраля, пройдет прослушивание претендентов, на котором специальная фокус группа выберет финалистов.





Дата финала национального отбора на "Евровидение-2019" будет объявлена позже. Согласно положению, он пройдет в формате гала-концерта.





Самое интересное, что выбирать представителя Беларуси в этом году будет только профессиональное жюри, без учета мнения телезрителей. Но в этот раз голосовать жюри будет публично и тут же обосновывать свою оценку.





Участвовать в национальном отборе могут граждане любой страны старше 16 лет.









"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.