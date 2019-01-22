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Из белорусского отбора на "Евровидение-2019" вычеркнули... телезрителей
Белтелерадиокомпания заявила о приеме заявок на "Евровидение-2019".
Финал национального отбора 2018
Они будут приниматься в электронном виде до 31 января. После этого, 4 февраля, пройдет прослушивание претендентов, на котором специальная фокус группа выберет финалистов.
Дата финала национального отбора на "Евровидение-2019" будет объявлена позже. Согласно положению, он пройдет в формате гала-концерта.
Самое интересное, что выбирать представителя Беларуси в этом году будет только профессиональное жюри, без учета мнения телезрителей. Но в этот раз голосовать жюри будет публично и тут же обосновывать свою оценку.
Участвовать в национальном отборе могут граждане любой страны старше 16 лет.
"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.
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Белтелерадиокомпания заявила о приеме заявок на "Евровидение-2019".
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