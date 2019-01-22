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Из белорусского отбора на "Евровидение-2019" вычеркнули... телезрителей

23.01.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Белтелерадиокомпания заявила о приеме заявок на "Евровидение-2019".


Финал национального отбора 2018

Они будут приниматься в электронном виде до 31 января. После этого, 4 февраля, пройдет прослушивание претендентов, на котором специальная фокус группа выберет финалистов.

Дата финала национального отбора на "Евровидение-2019" будет объявлена позже. Согласно положению, он пройдет в формате гала-концерта. 

Самое интересное, что выбирать представителя Беларуси в этом году будет только профессиональное жюри, без учета мнения телезрителей. Но в этот раз голосовать жюри будет публично и тут же обосновывать свою оценку.

Участвовать в национальном отборе могут граждане любой страны старше 16 лет.


"Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая.

 
 
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Белтелерадиокомпания заявила о приеме заявок на "Евровидение-2019".
 
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