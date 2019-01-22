Девять лет колонии за домогательства к девочке получил 17-летний юноша в Молодечно

Преступление было совершено 19 октября 2018 года около 10:45 в подъезде многоквартирного дома.





Процесс был закрытым. Первое заседание состоялось 17 января. Суду хватило недели, чтобы вынести приговор по этому делу. Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора Молодечненского района Вадим Петрусевич.





МЛЫН.BY : Он рассказал корреспонденту





— Установлено, что парень шел за девочкой, которой заведомо не исполнилось 14 лет. Она не успела закрыть за собой дверь подъезда, молодой человек направился за ней и на лестничной площадке между первым и вторым этажами совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. Парень — житель Вилейки. В Молодечно он приезжал на учебу в колледж, а в тот день, перед нападением на девочку, проходил практику в супермаркете.





По словам Вадима Петрусевича, обвиняемый признал свою вину частично. Некоторые свои действия он отрицал.





Обвинение было предъявлено по третьей части статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.





В прениях государственный обвинитель просил приговорить вилейчанина в девяти годам лишения свободы. Суд согласился с мнением помощника прокурора Молодечненского района и вынес соответствующий приговор.









Вадим Петрусевич отметил: колония, куда поедет молодой человек отбывать наказание, воспитательная, поскольку обвиняемый несовершеннолетний. Если он будет нарушать условия содержания, то по достижении 18 лет его переведут в колонию в условиях общего режима. В случае надлежащего поведения и соблюдения правил отбытия наказания в воспитательной колонии молодой человек может находиться до 21 года.



