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Девять лет колонии за домогательства к девочке получил 17-летний юноша в Молодечно
Суд Молодечненского района 22 января вынес приговор 17-летнему жителю Вилейки, учащемуся молодечненского колледжа, которого признали виновным в сексуальных домогательствах к малолетней девочке.
Преступление было совершено 19 октября 2018 года около 10:45 в подъезде многоквартирного дома.
Процесс был закрытым. Первое заседание состоялось 17 января. Суду хватило недели, чтобы вынести приговор по этому делу. Государственное обвинение поддерживал помощник прокурора Молодечненского района Вадим Петрусевич.
Он рассказал корреспонденту
— Установлено, что парень шел за девочкой, которой заведомо не исполнилось 14 лет. Она не успела закрыть за собой дверь подъезда, молодой человек направился за ней и на лестничной площадке между первым и вторым этажами совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. Парень — житель Вилейки. В Молодечно он приезжал на учебу в колледж, а в тот день, перед нападением на девочку, проходил практику в супермаркете.
По словам Вадима Петрусевича, обвиняемый признал свою вину частично. Некоторые свои действия он отрицал.
Обвинение было предъявлено по третьей части статьи 167 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней). Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
В прениях государственный обвинитель просил приговорить вилейчанина в девяти годам лишения свободы. Суд согласился с мнением помощника прокурора Молодечненского района и вынес соответствующий приговор.
Вадим Петрусевич отметил: колония, куда поедет молодой человек отбывать наказание, воспитательная, поскольку обвиняемый несовершеннолетний. Если он будет нарушать условия содержания, то по достижении 18 лет его переведут в колонию в условиях общего режима. В случае надлежащего поведения и соблюдения правил отбытия наказания в воспитательной колонии молодой человек может находиться до 21 года.
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Суд Молодечненского района 22 января вынес приговор 17-летнему жителю Вилейки, учащемуся молодечненского колледжа, которого признали виновным в сексуальных...
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