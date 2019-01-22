|
Окончательно и бесповоротно: США уведомили Россию о выходе из ДРСМД
США по дипломатическим каналам уведомили Россию, что их решение выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Рябков утверждает, что доводы США о том, что Россия первая нарушила договор, «сфабрикованы Вашингтоном». Он добавил, что «на период так называемой приостановки» договор пока продолжает свое действие и обязателен для исполнения.
Почему так происходит:
Россия и США неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения. Ранее госдепартамент США заявил, что для сохранения договора Россия должна уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Москве дали 60 дней, чтобы вернуться к исполнению договора.
Эксперты отмечают, что новая гонка вооружений и разрыв договора угрожают международной безопасности. В январе 2019 года президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но ее могут вынудить принять «ответные меры».
Договор РСМД:
ДРСМД — один из ключевых документов времен холодной войны, подписанный в 1987 году. Он запрещает странам разрабатывать баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США по дипломатическим каналам уведомили Россию, что их решение выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно, сообщает МИА...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)