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Окончательно и бесповоротно: США уведомили Россию о выходе из ДРСМД

23.01.2019 13:29 — Разное | Партизан  
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США по дипломатическим каналам уведомили Россию, что их решение выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Рябков утверждает, что доводы США о том, что Россия первая нарушила договор, «сфабрикованы Вашингтоном». Он добавил, что «на период так называемой приостановки» договор пока продолжает свое действие и обязателен для исполнения.

Почему так происходит:

Россия и США неоднократно выдвигали взаимные обвинения в нарушении соглашения. Ранее госдепартамент США заявил, что для сохранения договора Россия должна уничтожить или модифицировать ракету 9М729. Москве дали 60 дней, чтобы вернуться к исполнению договора.

Эксперты отмечают, что новая гонка вооружений и разрыв договора угрожают международной безопасности. В январе 2019 года президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, но ее могут вынудить принять «ответные меры».


Договор РСМД:

ДРСМД — один из ключевых документов времен холодной войны, подписанный в 1987 году. Он запрещает странам разрабатывать баллистические и крылатые ракеты радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.


 
 
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США по дипломатическим каналам уведомили Россию, что их решение выйти из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) окончательно, сообщает МИА...
 
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