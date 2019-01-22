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В МВД назвали самых законопослушных иностранцев
Граждане Китая являются самыми законопослушными иностранцами на территории Беларуси.
Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков во время встречи с делегацией Министерства общественной безопасности КНР.
Замминистра также подчеркнул, что между правоохранительными ведомствами двух стран нет закрытых тем, обе стороны демонстрируют готовность к сотрудничеству.
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Граждане Китая являются самыми законопослушными иностранцами на территории Беларуси.
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