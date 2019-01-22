В МВД назвали самых законопослушных иностранцев

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков во время встречи с делегацией Министерства общественной безопасности КНР.













Замминистра также подчеркнул, что между правоохранительными ведомствами двух стран нет закрытых тем, обе стороны демонстрируют готовность к сотрудничеству.



