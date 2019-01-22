Швеция запретит двигатели внутреннего сгорания









Немецкая волна . Швеция в 2030 году прекратит продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Таков один из ключевых пунктов программы нового шведского правительства. Оно рассматривает борьбу против глобального потепления и выполнение Парижского соглашения по климату как один из своих приоритетов, пишет





Норвегия опередит Швецию на 5 лет





"Швеция должна стать первым в мире государством всеобщего благоденствия, не использующим ископаемые энергоносители", - заявил прежний и новый шведский премьер-министр, социал-демократ Стефан Лёвен, представляя 21 января в парламенте в Стокгольме свой кабинет министров.





Однако первопроходцем в деле радикального сокращения вредных выбросов в транспортной сфере Швеция не станет.





Это уже десятая страна, которая назвала конкретную дату прекращения регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями, подсчитала Марион Тиман (Marion Tiemann), представительница немецкого отделения Greenpeace. Эта экологическая организация приветствовала решение нового шведского правительства.





На пять лет раньше Швеции, уже в 2025 году, отказаться от автотранспорта с двигателями внутреннего сгорания намерена соседняя Норвегия. Здесь в 2018 году почти каждая вторая проданная легковая машина работала на электрической тяге. При этом доля чистых электромобилей составила 31,2 процента, остальные были плагин-гибридами, имеющими как электрический мотор, так и бензиновый.





А Швеция в 2030 году, по всей видимости, окажется в одной группе с такими странами, как Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Нидерланды (а также с французской столицей Парижем). Все они тоже объявили о намерении через десять с небольшим лет прекратить регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.





Более того, эту же дату называют как Китай - бесспорный мировой лидер по числу продаваемых электромобилей, - так и Индия, чьи успехи в области электромобильности покуда менее очевидны.





Для достижения своей амбициозной цели новое шведское правительство собирается в ближайшие годы усиленно заниматься созданием по всей стране разветвленной инфраструктуры для подзарядки электрического автотранспорта.









Шведские автостроители настроились на электромобильность





Зато новому шведскому правительству не придется убеждать отечественных автостроителей переориентироваться на выпуск электромобилей. Производитель легковых машин Volvo Cars, купленный в 2010 году китайской автомобилестроительной компанией Geely, еще два с половиной года назад, летом 2017-го, первым среди крупных европейских представителей отрасли объявил, что с 2019 года будет выпускать автомобили только с электрическими или гибридными двигателями.





На электрическую тягу все больше переключается и Volvo Group, второй по величине в мире производитель тяжелых грузовиков и автобусов. В этих сегментах рынка процесс отказа от двигателей внутреннего сгорания идет значительно медленнее, однако шведский концерн уже вошел в группу мировых лидеров по выпуску электрических автобусов.





Пока, правда, их производят в незначительных количествах. Однако Феликс Кибарт (Felix Kybart), возглавляющий подразделение альтернативных двигателей в немецкой компании MAN Bus & Truck, исходит из того, что с 2021 года издержки на приобретение и эксплуатацию электрических автобусов со сроком службы 12 лет сравняются с соответствующими расходами на дизельные автобусы.





И тогда их использование станет для предприятий общественного транспорта экономически целесообразным.









Во всяком случае, MAN Bus & Truck планирует начать выпуск электрических автобусов в 2020 году и за десять лет довести их долю в общем объеме выпускаемых компанией автобусов до 60 процентов.





Так что конкурент Volvo Group наверняка сумеет до 2030 года обеспечить родной шведский рынок достаточным количеством автобусов на электрической тяге.