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Беларусь попала в рейтинг лучших стран мира по версии американского СМИ

23.01.2019 13:48 — Разное | KYKY  
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Американский портал US News and World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира. Всего в него вошли 80 стран – Беларусь заняла почетное 73-место. 

По каким параметрам составляли рейтинг 

Издание оценивало культурное наследие, экономическую свободу, соблюдение прав человека, удобство для жизни и даже живописные пейзажи. Про Беларусь в американском СМИ пишут: «Есть более 11 тысяч озер, равнинный ландшафт покрыт древними лесами». При этом больше всего баллов, по версии американцев, наши страна набрала за уровень открытости бизнеса и привлекательность для туристов.


Первое место в рейтинге лучших стран мира заняла Швейцария, второе – Япония. Россия оказалась на 24 месте. 

P.S. Как пишет RFRM, в прошлом году в этом же рейтинге Беларусь попала на 72-е место. То есть мы ухудшили позиции. 

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Американский портал US News and World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира. Всего в него вошли 80 стран – Беларусь заняла почетное 73-место.  По каким параметрам...
 
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