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В Минске пропал без вести 21-летний молодой человек

23.01.2019 14:45 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске пропал без вести 21-летний молодой человек
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, 21 января около 12.30 21-летний минчанин Владислав Куриленок вышел из дома по улице Корженевского, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Сейчас поисками парня занимаются правоохранители и волонтеры.

В Минске пропал без вести 21-летний молодой человек Пропавших гродненских школьников обнаружили в Москве и Могилеве

По информации официального представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелины ДРУЧИНИНОЙ, пропавшему на вид 19-20 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волос темно-русый, короткий. В день исчезновения он был одет в болоньевое черное пальто до колена с капюшоном фирмы «Визани», синие джинсы, черные кроссовки со вставками красного цвета на подошвенной части.

Правоохранители и волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении парня, обратиться в соответствующие органы.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Поисками минчанина занимаются правоохранители и волонтеры.
 
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