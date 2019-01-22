В Минске пропал без вести 21-летний молодой человек

Как стало известно, 21 января около 12.30 21-летний минчанин Владислав Куриленок вышел из дома по улице Корженевского, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Сейчас поисками парня занимаются правоохранители и волонтеры.

По информации официального представителя Октябрьского РУВД Минска Эвелины ДРУЧИНИНОЙ, пропавшему на вид 19-20 лет, рост 172 см, среднего телосложения, волос темно-русый, короткий. В день исчезновения он был одет в болоньевое черное пальто до колена с капюшоном фирмы «Визани», синие джинсы, черные кроссовки со вставками красного цвета на подошвенной части.

Правоохранители и волонтеры просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении парня, обратиться в соответствующие органы.