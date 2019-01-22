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Тест: Помните ли вы произведения Аркадия Гайдара?

23.01.2019 14:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Тест: Помните ли вы произведения Аркадия Гайдара?
Аркадий Гайдар. © / РИА Новости

22 января исполняется 115 лет со дня рождения известного советского детского писателя Аркадия Гайдара. Писательской деятельностью он занялся достаточно рано, в возрасте 20 с небольшим лет. А погиб в возрасте 37 лет, в самом начале Великой Отечественной войны. Но при этом многие из его произведений дети читают до сих пор. А такие известные его рассказы и повести, как «Тимур и его команда», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек», «Голубая чашка», были неоднократно экранизированы. 

Проверьте свои знания о его творчестве. Если, конечно, вы с ним знакомы.

 
 
 
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​Аркадий Гайдар известен нынешнему поколению читателей прежде всего как автор повести «Тимур и его команда», в которой организация подростков помогает пожилым...
 
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