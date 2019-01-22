В Украине могут объявить эпидемию по кори





Українські Новини . Об этом сообщила журналистам исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, передают





"Чтобы объявить эпидемию, мы должны созвать специальную комиссию, которая будет это делать. До конца недели мы собираем все документы, что бы можно было собрать эту комиссию и рассмотреть, настало ли время эпидемии", - сказала она.





При этом, по словам Супрун, комиссия принимает во внимание не только количество заболевших и умерших, но и другие факторы (которые она не назвала).





Также она отметила, что во время эпидемии министерство имеет расширенные полномочия по закупке вакцин.





Ранее в Виннице десятки нацгвардейцев попали в больницу из-за вспышки кори в воинской части. Также в Винницкой области от кори умер младенец, еще один ребенок в тяжелом состоянии.





В Одесской области массовая вспышка детской кори. В Луцке почти 1100 школьников не допустили к занятиям из-за отсутствия прививок от кори.





В Минздраве заявили, что за 2018 год корью заболели 54,5 тыс. человек, 16 - умерли от осложнений.