|
Соседи не пустили в гости - "заминировал" квартиру
В Гродно нетрезвый местный житель предоставил ложную информацию о минировании из-за того, что его не пустили в гости.
Как
Как выяснили милиционеры на месте, мужчина так поступил из-за того, что соседи не открыли ему двери, когда он хотел зайти к ним в гости. Подозреваемый был так сильно пьян, что перепутал номер квартиры отказавших ему в визите людей с жилищем другого соседа. Эвакуация жильцов дома не производилась.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.340 УК РБ “Заведомо ложное сообщение об опасности”. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за “Мелкое хулиганство”.
В данном случае соответствующие спасательные службы на место не выезжали. При их задействовании лицо, сделавшее заведомо ложное сообщение об опасности, помимо привлечения к уголовной ответственности, также несет издержки, связанные с их работой на месте происшествия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гродно нетрезвый местный житель предоставил ложную информацию о минировании из-за того, что его не пустили в гости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)