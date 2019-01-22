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Соседи не пустили в гости - "заминировал" квартиру

23.01.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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В Гродно нетрезвый местный житель предоставил ложную информацию о минировании из-за того, что его не пустили в гости.


Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, 60-летний житель Гродно позвонил в милицию и сказал, что его соседи собираются взорвать квартиру. Позже он также сообщил, что может взорвать сам себя.  

Как выяснили милиционеры на месте, мужчина так поступил из-за того, что соседи не открыли ему двери, когда он хотел зайти к ним в гости. Подозреваемый был так сильно пьян, что перепутал номер квартиры отказавших ему в визите людей с жилищем другого соседа. Эвакуация жильцов дома не производилась.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.340 УК РБ “Заведомо ложное сообщение об опасности”. Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за “Мелкое хулиганство”. 

В данном случае соответствующие спасательные службы на место не выезжали. При их задействовании лицо, сделавшее заведомо ложное сообщение об опасности, помимо привлечения к уголовной ответственности, также несет издержки, связанные с их работой на месте происшествия.

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно нетрезвый местный житель предоставил ложную информацию о минировании из-за того, что его не пустили в гости.
 
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