"А зачем вы ходили на новогоднюю ёлку?" Избитой омоновцами актрисе не дают ознакомиться с делом

Ложь, укрывательства и цинизм – вместо расследования избиения актрисы в новогоднюю ночь





Ночью 1 января 2018 года Светлана Соколовская в приподнятом настроении и с друзьями по традиции пришла на новогоднюю ёлку к Чижовка-арене, где в это время проходил праздничный концерт.





Однако один из сотрудников ОМОНа, дежуривший на мероприятии, отказался пропустить компанию за турникет, сославшись на то, что до конца мероприятия осталось 5 минут. При этом, его коллеги были не против, но тот упёрся и начал на повышенных тонах спорить с подругой актрисы.





Завязалась словесная перепалка, которая переросла в оскорбления со стороны служителя порядка, у которого явно отсутствовало праздничное настроение. Подруга Светланы стала звонить в милицию. В ответ «стражи порядка» схватили девушку и стали грубо заталкивать в подъехавший милицейский автобус.









Светлана Соколовская заново переживает весь тот ужас:





«Я побежала за ней, к автобусу, но вдруг один из сотрудников милиции резко хлопнул дверцей автобуса, специально, чтобы ударить меня по руке. От удара мне вырвало ноготь и защемило руку, образовался ушиб.





Увидев этот беспредел, подбежал мой парень и спросил у омоновца, нанёсшего удар, его фамилию. И только за это его тоже грубо забросили в автобус. Испугавшись за их судьбу, я пыталась зайти внутрь салона, просила забрать с друзьями и меня. Но в этот момент я получила сильный удар по голове дубинкой и упала».





Светлана Соколовская потеряла сознание и очнулась только в автомобиле скорой помощи, которую вызвал случайный свидетель милицейского насилия.





В больнице скорой помощи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб кисти руки.





Аскеров, который опросил её об обстоятельствах происшествия. Утром, сразу после больницы Светлана поехала в Заводское РУВД Минска и написала заявление о привлечении к ответственности сотрудника ОМОНа, причинившего ей телесные повреждения. Вечером в тот же день девушке позвонил следователь, который опросил её об обстоятельствах происшествия.





Светлана добилась выдачи направления на судмедэкспертизу от следственных органов только через 5 дней после получения повреждений. И только от третьего следователя, которые в этой истории менялись как перчатки.





А 11 января Соколовская получила письмо из РОСК Заводского района. Старший следователь А. Федоренко уведомляла её о продлении сроков проверки по заявлению на один месяц, составив при этом документ с несколькими грубейшими ошибками в датах и адресах.





«Следователь Федоренко вообще стала нас отчитывать: мол, зачем вы ходили на новогоднюю ёлку, у вас головы нет на плечах? Вы сами во всём виноваты! Представляете? Мы пришли к ней за помощью, нас избили сотрудники милиции, а тут такое?» – возмущена Светлана.









Соколовская вспоминает следователей, которые проводили проверку. Один из них был мил и улыбчив, рассказывал ей анекдоты, говорил, что все будут наказаны, но потом Светлана получила от него письмо с ответом, что уголовное дело по факту избиения возбуждено не будет.





Но почему следователь пришел к выводу, что в этом происшествии отсутствует состав преступления?





«Когда мы пришли с адвокатом в Следственный комитет, чтобы ознакомится на законных основаниях с материалами, с показаниями свидетелей удара омоновца по голове, следователь Алексиевич cказал: «Нет».





А на каком основании?





«Ну нет и нет», - отвечает он нам.





Назовите причину, почему нет? «Нет!»





Какая тупость!», -- рассказывает актриса.





Есть заключение из больницы, есть заключение судебно-медицинской экспертизы, есть зафиксированные показания случайных, а, следовательно, нейтральных свидетелей. Так в чём же дело?









После проведения проверки и вынесения 2 апреля постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Светлана Соколовская обратилась к адвокату и пыталась ознакомиться с материалом проверки с целью обжалования решения, так как в постановлении содержались противоречивые выводы: в частности, показано на объяснения постороннего для жертвы свидетеля, который видел удар резиновой палкой по голове жертвы, но это обстоятельство не было принято во внимание при оценке ситуации.

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Однако материалы проверки не предоставлялись адвокату на основании того, что они находятся в прокуратуре на изучении. В августе 2018 года адвокату было фактически отказано в изучении материалов: следователь потребовал от адвоката предоставить оригинал договора с жертвой, доверенность от имени Светланы (даже в случае изучения материала в присутствии её).





Многочисленные обращения адвоката и Соколовской в вышестоящие инстанции Следственного комитета были безрезультатными. Обращение в городскую прокуратуру привело к тому, что районному отделу Следственного комитета было указано ознакомить её и адвоката совместно с материалами дела.





И что изменилось? Да ни-че-го!





После этого снова они обратилась с СК за изучением материалов проверки, но 9 января 2019 года вновь получили отказ.





«Целый год мы ходим по замкнутому кругу. Но почему я должна так мучиться, защищая свои права? Мне всегда казалось, что изначально есть законы, Конституция, что у человека есть права, что правоохранительные органы защищают нас.





Считаю, что человек, надевший форму, должен защищать людей, в том числе и от насилия, а не творить насилие, прикрываясь формой», - не скрывает своего разочарования Светлана.





обратился к специальным докладчикам ООН. Правозащитный центр "Весна", обеспокоенный ситуацией вокруг нарушения прав актрисы Светланы Соколовской, которую сотрудники ОМОНа избили во время новогодних праздников 31 декабря 2017, и ее адвоката,





Правозащитники посчитали, что белорусские власти нарушили права девушки, а также права ее адвоката, которому чинились препятствия при ознакомлении с материалами уголовного дела со стороны сотрудников Управления Следственного комитета по Заводскому района г. Минска.





Продолжается также обжалование действий сотрудников Следственного комитета в вышестоящих инстанциях.









Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление





Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.





Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.