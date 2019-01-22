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В деле за граффити о «ментах» задержали подругу Дмитрия Полиенко
Анастасия Гусева стала третьей подозреваемой в нанесении граффити на стену одного из зданий на улице Охотской.
По словам Марины Косинеровой, 22 января Дмитрия Полиенко и Евгения Чапицкого допросили. Ребята отказались от показаний. Сегодня Анастасию Гусеву посетит адвокат.
«Настя – подруга Дмитрия, они вместе проводили много времени. На видео – два человека, а кто-то снимает. Посчитали, что три человека должно быть. Но кто был на видео, не доказано. Если дело не переквалифицируют, завтра должны выпустить до суда».
Активистам могут инкриминировать порчу имущества (статья 341 Уголовного кодекса). За это могут угрожать общественные работы, или штраф, или арест.
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Анастасия Гусева стала третьей подозреваемой в нанесении граффити на стену одного из зданий на улице Охотской.
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