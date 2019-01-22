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Неизбежный Путин
Что общего между современной Россией и Веймарской республикой накануне прихода к власти Гитлера? И можно ли России избежать катастрофы, сродни той, которую пережила в ХХ веке Германия?
О "Веймарской России" пишет российский журналист и блогер Андрей Мальгин.
Разбирая старые номера журнала "
"Ну совсем ты, братец, оторвался от отечественных реалий", – подумал бы такой читатель. И действительно: Янов эмигрировал в США в 1974 году, то есть совсем в иную эпоху, и больше на родине не появлялся.
К моменту выхода статьи (и
Казалось: ничто не указывало на то, что Россия свернет с демократического пути.
Вот именно: казалось.
Историк Янов твердо заявил: обязательно свернет. Не может не свернуть. Есть исторические закономерности, через которые не перепрыгнешь.
Что же нашел Янов во всемирной истории такого, что привело его к таким печальным выводам? Нашел много чего, предначертанная судьба постимперской России подчиняется общим закономерностям, а историческая параллель, которая была наиболее близка к российским событиям после краха коммунизма, – это судьба Германии после развала агрессивной вильгельмовской империи.
Веймарская демократическая республика, возникшая в 1919 году на развалинах этой империи, очень уж напомнила автору молодую российскую власть начала 1990-х.
"Она была вполне рыночной, – писал Янов о Веймарской республике, – и после короткого жестокого периода взаимного непонимания западные финансовые организации помогали ее экономической стабилизации с таким же энтузиазмом, как помогают они сейчас России.
Английский банк сыграл решающую роль в укрощении легендарной гиперинфляции в Германии 1923 года. План американского банкира Янга великодушно рассрочил ее платежи по внешнему долгу. Страна была затоплена кредитами. Никому, однако, не пришло в голову позаботиться о судьбе ее хрупкой и уязвимой демократии.
Несмотря на то что опасность была не менее очевидна, чем сейчас в России. В марте 1920 года Германию потряс берлинский путч Вольфганга Каппа, эквивалент – августовский путч. В ноябре 1923 года реваншисты во главе с Гитлером и Людендорфом попытались организовать в Мюнхене "марш на Берлин". Эквивалент – октябрьский мятеж в Москве.
В конечном счете в январе 1933 года германская демократия потерпела сокрушительное поражение…"
Не забудем: писал все это Янов непосредственно по следам событий конца 1993 года, получается, времени до краха российской демократии он отвел примерно десятилетие.
Янов упрекает западные правительства в том, что, увлекшись экономической помощью молодому демократическому государству, они не учитывают силу инерции и могут проморгать – не могут не проморгать! – момент, когда устройство этого государства (в полном соответствии с общественными чаяниями) окажется во власти реваншизма, и устройство это все менее и менее будет напоминать демократические образцы.
"История германской демократии, – писал Янов, продолжая свою аналогию, – была краткой – всего полтора десятилетия. Но она навсегда останется символом того, как попытка свести гигантскую задачу демократической трансформации имперского гиганта к тривиальной проблеме денег и кредитов окончилась всемирным несчастьем.
Веймарская республика сменилась Третьим Рейхом. Я боюсь, что в ядерном веке роковое смещение приоритетов, на котором эта политика построена, может обойтись человечеству еще дороже".
Отложим пророческую статью Янова в сторону и попробуем посмотреть на минувшие четверть века, задавшись вопросом: а было ли неизбежным это перерождение нарождавшегося демократического свободного общества в имперского гиганта, милитаризованного, агрессивного, пожирающего не только собственные гражданские институты, но и всё вокруг?
Почему непременно краткий период открытости и включенности в мировые процессы должен был смениться реваншизмом, изоляционизмом и консервативной духотой? И какова во всей этой истории роль личности? Произошло ли бы в России всё то же самое, если б не стал во главе государства Владимир Путин?
Убежден: было бы всё то же самое, с разницей только в каких-то деталях.
Несмотря на то что власть на какое-то время в начале 90-х оказалась вроде бы в руках демократов и реформаторов, на самом деле они имели дело со значительно более превосходящими силами реакции, чем им представлялось в эйфории легкой победы.
В действительности настоящей победы не было: гидру не раздавили, увлекшись экономическими реформами, на радикальные меры общественного переустройства демократы не решились и не провели ни люстрации, ни пересмотра советской истории, ни по-настоящему глубокой реформы спецслужб.
Сам стиль государственного управления остался прежним, квазисоветским. А коллективный Запад не принудил их ко всему этому, не поставил условием экономической помощи глубокие реформы государственного и общественного устройства, демонтаж репрессивного аппарата, создание независимой судебной системы и института свободных выборов.
Янов всю вину возлагает именно на Запад, восклицая: вы еще пожнете плоды своей близорукости! А я бы упрекнул в первую очередь так называемую российскую демократическую власть, управлявшую страной в 1990-е годы.
Волей судеб в тот период я имел возможность наблюдать эту власть, быстро освоившуюся в удобных помещениях ЦК КПСС и прочих обкомов-горкомов, с близкого расстояния. Очень близкого.
И хорошо помню последовательность и суть событий. Помню и свое недоумение: как же так, мы же упускаем шанс! В то, что шанс уже упущен, мы очень долго не могли поверить.
Только сейчас понимаешь: на самом деле период, когда можно было развернуть ход истории и увести страну от реваншизма, был очень кратким. Практически несколько месяцев осени и зимы 1991 года. А к моменту событий октября 1993 года грядущий Путин стал неизбежен.
Так, а что же будет дальше? Можно ли избежать катастрофы, сродни той, которую пережила в ХХ веке Германия, взятая Яновым в качестве исторического примера? На мой взгляд, уже нет, не избежать.
Давайте вернемся к этому разговору еще через 25 лет и посмотрим, оправдается ли очередной мрачный прогноз.
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Что общего между современной Россией и Веймарской республикой накануне прихода к власти Гитлера? И можно ли России избежать катастрофы, сродни той, которую...
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