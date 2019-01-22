ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Анатолий Шумченко: Кочанова обещала передать мои слова Лукашенко

23.01.2019 14:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Председатель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко рассказал "Белорусскому партизану", как прошла его встреча с главой Администрации президента Натальей Кочановой и ее заместителем Валерием Мицкевичем.

Анатолий Шумченко: Кочанова обещала передать мои слова Лукашенко
- Встреча длилась около часа, - делится своими впечатлениями от посещения Администрации президента Анатолий Шумченко. – Я рассказал о той катастрофической ситуации, в которой сегодня оказались индивидуальные предприниматели. Малый бизнес сегодня должно услышать правительство.

Я передал Наталье Кочановой подписи предпринимателей под коллективным обращением к президенту. Основной посыл – просьба о встрече с Александром Лукашенко. Обращение подписали почти 7000 человек.

Наталья Кочанова отреагировала весьма позитивно. И она, и ее коллеги пообещали, что на все вопросы, которые я поднимал, будет какая-то реакция.

- А какие вопросы вы обсуждали?

- Прежде всего, говорил о работе с правительством, которое в последнее время не поддерживает предложения предпринимателей розничной торговли.

Затрагивал вопросы работы на белорусском рынке азиатов. 

Обсудили некоторые моменты работы белорусских предпринимателей с партнерами из России, которые, на наш взгляд, не выполняют законодательство, а из-за этого потом страдают белорусы. 

Напомнил, что в Борисове остается угроза сноса некоторых крупных рынков, и у предпринимателей нет уверенности в завтрашнем дне.

Наталья Ивановна спросила, представлена ли РОО «Перспектива» в Совете по развитию предпринимательства, которым руководит Александр Турчин. Я ответил, что нет. И заметил, что у нас с Турчиным как-то не очень складываются взаимоотношения, нет диалога. Хотя Кочанова считает, что правительство должно работать со всеми и слышать всех.

Я также привел цифры по индивидуальным предпринимателям розничной торговли, из которых видно, что их количество сокращается, соответственно - доходы в бюджет падают. И поэтому, на мой взгляд, необходимо создавать упрощенные условия, чтобы спасти этот вид бизнеса.

В ответ на все это услышал, что Администрация президента обратит внимание правительства на наши проблемы, и что нашими вопросами нужно действительно заниматься.

Надеюсь, что после этой встречи отношения РОО «Перспектива» с правительством изменятся в лучшую сторону. Потому что в последнее время на все наши предложения мы получали один и тот же ответ: «Не поддерживается».


- Предварительную дату встречи с президентом уже назначили?

- Об этом пока рано говорить. Но я считаю, что Лукашенко такой разговор пошел бы на пользу. Потому что для решения многих вопросов нужна именно его политическая воля.

Кстати, я в самом начале встречи попросил Наталью Ивановну передать Александру Лукашенко слова поддержки по поводу его высказываний о защите независимости и сохранения суверенитета Беларуси. 

Мы можем по-разному с ним смотреть на многие вещи, но нас, белорусов, должна объединять одно: Беларусь должна остаться независимым государством. Несмотря ни на что. И что касается защиты независимости, то лично я в этом плане сделаю все, что от меня зависит.

Глава Администрации пообещала мои слова передать Александру Лукашенко. 

- Если не ошибаюсь, это ведь не первая ваша встреча с Натальей Кочановой…

- Надеюсь, что и не последняя. Мы договорились, что будем встречаться по мере необходимости. 

В целом Наталья Ивановна произвела на меня весьма приятное впечатление, и по тем вопросам, которые мы обсуждали ранее, была совершенно конкретная реакция. В целом, я доволен общением. И если глава Администрации президента находит время, чтобы поговорить с Анатолием Шумченко, то и другим чиновникам нужно брать с нее пример. 


Я сказал Наталье Ивановне: если разговаривать с людьми, то самые непреодолимые, на первый взгляд, препятствия становятся решаемы. Диалог с властью очень важен.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель РОО "Перспектива" Анатолий Шумченко рассказал "Белорусскому партизану", как прошла его встреча с главой Администрации президента Натальей Кочановой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно прошел аукцион по участкам для частной застройки. Почем и где продавали?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика