Анатолий Шумченко: Кочанова обещала передать мои слова Лукашенко

- Встреча длилась около часа, - делится своими впечатлениями от посещения Администрации президента Анатолий Шумченко. – Я рассказал о той катастрофической ситуации, в которой сегодня оказались индивидуальные предприниматели. Малый бизнес сегодня должно услышать правительство.





Я передал Наталье Кочановой подписи предпринимателей под коллективным обращением к президенту. Основной посыл – просьба о встрече с Александром Лукашенко. Обращение подписали почти 7000 человек.





Наталья Кочанова отреагировала весьма позитивно. И она, и ее коллеги пообещали, что на все вопросы, которые я поднимал, будет какая-то реакция.





- А какие вопросы вы обсуждали?





- Прежде всего, говорил о работе с правительством, которое в последнее время не поддерживает предложения предпринимателей розничной торговли.





Затрагивал вопросы работы на белорусском рынке азиатов.





Обсудили некоторые моменты работы белорусских предпринимателей с партнерами из России, которые, на наш взгляд, не выполняют законодательство, а из-за этого потом страдают белорусы.





Напомнил, что в Борисове остается угроза сноса некоторых крупных рынков, и у предпринимателей нет уверенности в завтрашнем дне.





Наталья Ивановна спросила, представлена ли РОО «Перспектива» в Совете по развитию предпринимательства, которым руководит Александр Турчин. Я ответил, что нет. И заметил, что у нас с Турчиным как-то не очень складываются взаимоотношения, нет диалога. Хотя Кочанова считает, что правительство должно работать со всеми и слышать всех.





Я также привел цифры по индивидуальным предпринимателям розничной торговли, из которых видно, что их количество сокращается, соответственно - доходы в бюджет падают. И поэтому, на мой взгляд, необходимо создавать упрощенные условия, чтобы спасти этот вид бизнеса.





В ответ на все это услышал, что Администрация президента обратит внимание правительства на наши проблемы, и что нашими вопросами нужно действительно заниматься.





Надеюсь, что после этой встречи отношения РОО «Перспектива» с правительством изменятся в лучшую сторону. Потому что в последнее время на все наши предложения мы получали один и тот же ответ: «Не поддерживается».









- Предварительную дату встречи с президентом уже назначили?





- Об этом пока рано говорить. Но я считаю, что Лукашенко такой разговор пошел бы на пользу. Потому что для решения многих вопросов нужна именно его политическая воля.





Кстати, я в самом начале встречи попросил Наталью Ивановну передать Александру Лукашенко слова поддержки по поводу его высказываний о защите независимости и сохранения суверенитета Беларуси.





Мы можем по-разному с ним смотреть на многие вещи, но нас, белорусов, должна объединять одно: Беларусь должна остаться независимым государством. Несмотря ни на что. И что касается защиты независимости, то лично я в этом плане сделаю все, что от меня зависит.





Глава Администрации пообещала мои слова передать Александру Лукашенко.





- Если не ошибаюсь, это ведь не первая ваша встреча с Натальей Кочановой…





- Надеюсь, что и не последняя. Мы договорились, что будем встречаться по мере необходимости.





В целом Наталья Ивановна произвела на меня весьма приятное впечатление, и по тем вопросам, которые мы обсуждали ранее, была совершенно конкретная реакция. В целом, я доволен общением. И если глава Администрации президента находит время, чтобы поговорить с Анатолием Шумченко, то и другим чиновникам нужно брать с нее пример.









Я сказал Наталье Ивановне: если разговаривать с людьми, то самые непреодолимые, на первый взгляд, препятствия становятся решаемы. Диалог с властью очень важен.