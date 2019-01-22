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Государство сдаст подвал в аренду бесплатно, если там сделают капитальный ремонт

23.01.2019 15:08 — Разное | KYKY  
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Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто не пользуется уже год, пишет Office life.

Видимо, поэтому ЖРЭО решилось на щедрость: отдаст подвал в аренду бесплатно, но есть несколько условий: 

1.    Если арендатор будет использовать подвал только под офис, или интернет-магазин, или проект, где будут оказывать ритуальные (ну или бытовые) услуги. 
2.    Если арендатор сделает в подвале ремонт за свой счет. В ремонт входит: установить электросчетчик, оформить договор с «Минскэнерго» и поставить пожарную автоматику. Ну, и покраска стен и так далее. 

И это не единственные подвалы, которые государство согласно сдавать бесплатно: 

 
Теги: Минск
 
 
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Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто...
 
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