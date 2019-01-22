Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто не пользуется уже год, пишет Office life.



Видимо, поэтому ЖРЭО решилось на щедрость: отдаст подвал в аренду бесплатно, но есть несколько условий:



1. Если арендатор будет использовать подвал только под офис, или интернет-магазин, или проект, где будут оказывать ритуальные (ну или бытовые) услуги.

2. Если арендатор сделает в подвале ремонт за свой счет. В ремонт входит: установить электросчетчик, оформить договор с «Минскэнерго» и поставить пожарную автоматику. Ну, и покраска стен и так далее.



И это не единственные подвалы, которые государство согласно сдавать бесплатно:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Государство сдаст подвал в аренду бесплатно, если там сделают капитальный ремонт Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто...