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Государство сдаст подвал в аренду бесплатно, если там сделают капитальный ремонт
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Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто не пользуется уже год,
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Предложение поступило от ЖРЭО Ленинского района Минска: на балансе этой инстанции есть подвал, который находится в центе города, на улице Карла Маркса, 20. Им никто...
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