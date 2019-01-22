|
Две школьницы нашли шесть тысяч долларов в столичном торговом центре
23.01.2019 15:51 — Разное | Ежедневник
19 января 2019 года в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла 6100 долларов в минском торговом центре по улице Денисовская. Пропажу обнаружила, находясь в кафе этого же ТЦ.
Женщина рассказала, что деньги, возможно, выпали из сумки, когда она покупала гарнитуру для телефона.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что деньги нашли две несовершеннолетние минчанки, которые поделили их поровну. Одна успела часть суммы потратить на покупку мобильного телефона и одежды, вторая деньги сохранила.
Изъятые у школьниц деньги находятся в Ленинском РУВД Минска и в ближайшее время будут возвращены владельцу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января 2019 года в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла 6100 долларов в минском торговом центре по улице Денисовская. Пропажу обнаружила,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)