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Две школьницы нашли шесть тысяч долларов в столичном торговом центре

23.01.2019 15:51 — Разное | Ежедневник  
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Две школьницы нашли шесть тысяч долларов в столичном торговом центре

19 января 2019 года в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла 6100 долларов в минском торговом центре по улице Денисовская. Пропажу обнаружила, находясь в кафе этого же ТЦ.

Женщина рассказала, что деньги, возможно, выпали из сумки, когда она покупала гарнитуру для телефона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что деньги нашли две несовершеннолетние минчанки, которые поделили их поровну. Одна успела часть суммы потратить на покупку мобильного телефона и одежды, вторая деньги сохранила.

Изъятые у школьниц деньги находятся в Ленинском РУВД Минска и в ближайшее время будут возвращены владельцу, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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19 января 2019 года в милицию обратилась женщина. Она рассказала, что потеряла 6100 долларов в минском торговом центре по улице Денисовская. Пропажу обнаружила,...
 
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