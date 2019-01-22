Только настоящее: в ЕАЭС ужесточили правила маркировки молока и мороженого

Зеленый свет для добросовестных производителей. В ЕАЭС вступили в силу новые правила маркировки молока и молочной продукции, передает «МИР 24». Они запрещают называть сыром, творогом и сметаной продукты с растительными жирами.

Новый документ обязывает указывать на упаковке полное технологическое название. К примеру: продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии сметаны. Причем писать правду придется крупными буквами высотой не менее 2,5 миллиметров.

Одним из инициаторов нового регламента выступила Беларусь. В стране 99% «молочки» производится из натурального молока. Поэтому принятые изменения сделают белорусскую продукцию более конкурентоспособной.



«Потребитель будет осознанно проводить свой выбор, заходя в магазин и видя на полках разную продукцию. Он будет видеть, что вот эта продукция без соответствующей маркировки, о которой мы говорили, а эта продукция на 100% натуральная. И он знает, за что платит свои деньги», – заявил заместитель директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко.

Изменения коснутся и мороженого, в котором есть растительные жиры. Назвать такой продукт «пломбиром» или «сливочным» теперь не получится. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.