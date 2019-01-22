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Только настоящее: в ЕАЭС ужесточили правила маркировки молока и мороженого
23.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Зеленый свет для добросовестных производителей. В ЕАЭС вступили в силу новые правила маркировки молока и молочной продукции, передает «МИР 24». Они запрещают называть сыром, творогом и сметаной продукты с растительными жирами.
Новый документ обязывает указывать на упаковке полное технологическое название. К примеру: продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира, изготовленный по технологии сметаны. Причем писать правду придется крупными буквами высотой не менее 2,5 миллиметров.
Одним из инициаторов нового регламента выступила Беларусь. В стране 99% «молочки» производится из натурального молока. Поэтому принятые изменения сделают белорусскую продукцию более конкурентоспособной.
Изменения коснутся и мороженого, в котором есть растительные жиры. Назвать такой продукт «пломбиром» или «сливочным» теперь не получится. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности.
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Новый документ обязывает указывать на упаковке полное технологическое название. Одним из инициаторов нового регламента выступила Беларусь.
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