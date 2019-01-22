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Власти намерены снизить затраты на ЖКУ и уменьшить потери тепловой энергии
Власти планируют в этом году снизить затраты на оказание населению ЖКУ на 5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом говорится в
По планам властей, расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить по итогам этого года не должен превысить 11%. К 2020 году этот показатель намерены
В прошлом году Андрей Кобяков, который занимал на то время пост премьер-министра, на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка
Власти намерены в этом году снизить на 1,5% количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг к предыдущему году.
Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги по оказанию физлицам и юрлицам должна по итогу года составить 88%. К примеру, в Минске этот показатель по итогам прошлого года
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По планам властей, расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях должен составить по итогам этого года не должен превысить 11%.
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