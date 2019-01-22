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«Шашечки» на такси: из истории их появления

23.01.2019 15:56 — Разное | Tut.by  
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Ни для кого не секрет, что такси позволяет свободно и удобно передвигаться по городу. Неизменный символ, с которым ассоциируются службы такси, — «шашечки» бело-черного цвета. Но почему на такси рисуют «шашечки», а не другие знаки? 

История появления «шашечек»


Желтые такси появились в Соединенных штатах Америки. История начинается с Джона Херца, который занимался продажей автомобилей. Те, кто не имел возможности заплатить за машину полную сумму, мог доплачивать старым авто. Со временем у автомобильного магната скопилось большое количество транспортных средств, поэтому подержанные машины стали перекрашиваться в желтый оттенок и использоваться для перевозки пассажиров.

Компания "Checker Motors Corporation" впервые нанесла на машины «шашечки», а позже начала выпуск собственных автомобилей для перевозки людей — образовалась большая таксомоторная компания "Checker Taxi". Согласно переводу с английского "checker" означает «шашки, шахматное поле». Менеджеры компании придумали фирменный логотип: полоска вдоль борта, оформленная квадратиками черно-белого цвета.

Но существует вторая версия, почему на такси рисуют «шашечки». Согласно ей, логотип взят не из игры в шашки, а из автомобильных гонок. Именно такой флаг используется на финише, когда выбирается победитель. Символ намекает на быстроту служб перевозки.

Появление «шашечек» в СССР датируется 1948 годом. Таким символом были украшены «Победы». Это первые официальные марки служб такси: автомобили служили антиподом американской марки «Форд».

Когда появилось такси?


Колесницы — первый вид перевозки пассажиров, который появился во времена Древнего Рима. Оплачивали такие транспортировки камешками. Современная вариация возникла в 1636 году, городом появления считается Лондон. Через год во Франции тоже начали доставлять пассажиров в фиакрах.

Появление первого таксометра приписывают 1891 году. С тех пор люди все чаще начали пользоваться услугами перевозок, благодаря чему спрос на такси существенно вырос.

«Шашечки» в разных странах


Разные страны используют разные цвета для окрашивания автомобилей, работающих в сфере доставки пассажиров. Шашки — не универсальный вариант логотипа. Классические варианты службы встречаются в Нью-Йорке. Машины желтого оттенка, логотип — черно-белые шашки.

Машины, доставляющие пассажиров в Германии, обычно кремового цвета. Водители служб должны пройти тщательную проверку, сдать экзамены, специальную подготовку.

Во всем мире знают о кэбах — такси в Британии. Автомобили всегда черного оттенка, одной фирменной марки. В Новой Зеландии пользуются машинами зеленого цвета, в Сингапуре — небесно-синего.

Японцы не ограничиваются цветами, марками машин. Транспортные компании могут придумать оригинальные стили. В Индии, на Бали пользуются рикшами, мотоциклами или мопедами.

Венеция славится водными службами перевозки, в Канаде пользуются экокебами. В Бразилии практикуется применение летающего средства передвижения — вертолета. Хоть стоимость «проезда» высока, услуга пользуется спросом.

Таиланд предлагает прокатиться на «тук-туке», представляющем собой автомашину, не имеющую боковых стен.

Найти и заказать такси в Минске просто с каталогом TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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