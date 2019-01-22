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В 2019/2020 учебном году обновят школьные программы — упростят и конкретизируют требования

23.01.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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В Беларуси в 2019/2020 учебном году будут обновлены учебные программы по всем предметам для 9-го класса. Новшества призваны упростить содержание образования, привести его в cоответствие с возрастными познавательными возможностями школьников. О том, что именно изменится в изучении предметов, корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Национального института образования Валентина Гинчук.

— Валентина Васильевна, процесс обновления содержания общего среднего образования в Беларуси начался не вчера. На какой стадии он сейчас?

— Обновленные учебные программы внедряются в образовательный процесс поэтапно с 2015/2016 учебного года. В 2019/2020 учебном году по новым учебным программам будут учиться девятиклассники. Тем самым обновление содержания образования на I и II ступенях (с 1-го по 9-й класс) завершится.

В обновленных учебных программах перераспределен учебный материал между классами с учетом возрастных познавательных возможностей учащихся, некоторые вопросы вообще исключены, сокращен перечень обязательных для усвоения понятий. Указаны вопросы или темы, которые изучаются на уровне ознакомления и формирования представлений. Четко определено, что должен знать и уметь ученик после изучения конкретной темы: это исключает возможность произвольно трактовать учебную программу, а значит, и завышать требования к знаниям и умениям учащихся.

— Что конкретно изменится в учебных программах 9-го класса?

— Эти учебные программы претерпели практически те же изменения, что и программы для 5-8-х классов. Во-первых, произошло перераспределение учебного материала. Часть наиболее сложного материала перенесена в 10-й и 11-й классы. Например, тема «Механические колебания и волны» из программы по физике для 9-го класса перенесена в 11-й класс. По просьбе учителей химии из учебной программы 9-го класса исключен раздел «Органические соединения», он перенесен в 10-й класс. По русской литературе произведение Николая Гоголя «Мертвые души» перенесено из 9-го класса в программу 10-го.

Во-вторых, исключен наиболее сложный учебный материал, не имевший практической значимости для выпускников 9-го класса. Например, из программы по обществоведению исключены такие теоретические вопросы, как «Основные подходы к изучению общества», «Формационный и цивилизационный подход к изучению истории». По белорусской литературе сокращено содержание некоторых обзорных тем, таких как «Літаратура Сярэднявечча», «Літаратура эпохі Адраджэння»; исключены отдельные вопросы теории литературы (понятия о литературном процессе, художественных направлениях и течениях). Во всех программах сокращен перечень обязательных для усвоения понятий.

В-третьих, в 9-м классе, как и в 5-8-х классах, часть материала будет изучаться на уровне формирования представлений. Например, в программе по биологии — вопросы о химическом составе клетки, строении и функциях сенсорных систем вкуса, обоняния, равновесия, осязания. Что это значит? С этим материалом ученики ознакомятся, получат общее представление, но эти темы и вопросы не будут включены в контрольные работы и централизованное тестирование.

Важное направление обновления учебных программ — реализация межпредметных связей. Учителя нередко высказывали нарекания по поводу нехватки математических знаний для изучения физики. При обновлении содержания образования эта проблема была учтена. Мы внесли изменения в учебные программы обоих предметов таким образом, чтобы при изучении физики учащиеся могли опираться на знания по математике. Например, для изучения темы «Механические колебания и волны», перенесенной в 11-й класс, нужны знания о тригонометрических функциях. Они теперь будут изучаться на уроках математики в 9-м классе. Тема «Основы кинематики» изучается на уроках физики в 9-м классе, а линейную и квадратичную функции, необходимые для усвоения этой темы, ученики изучат в курсе математики в 7-х и 8-х классах. Чтобы обеспечить эффективную реализацию межпредметных связей, рабочие группы, которые разрабатывали обновленные учебные программы, сотрудничали: физики с математиками, математики с химиками, биологи с химиками.

Во всех новых учебных программах для 9-го класса будет раздел «Требования к результатам освоения содержания образования по предмету». В нем очень четко прописано, что должны знать и уметь ученики, какие понятия усвоить, какие типы задач научиться решать. Для учителя этот раздел должен быть руководством при формулировании целей и задач урока, проведении контрольных и проверочных работ.

— Появятся ли новые темы в программах для 9-го класса или речь идет только о сокращении?

Появление новых тем в 9-м классе связано с перераспределением учебного материала между классами. Например, по физике из программы для 7-го класса в программу для 9-го перенесены простые механизмы, закон Архимеда, условия плавания тел, а также некоторые лабораторные работы. При этом ученики 9-го класса в следующем учебном году будут изучать физику 3 часа в неделю (в текущем учебном году 2 часа).

По русской литературе девятиклассники будут читать «А зори здесь тихие…» Б.Васильева, а также «Обиду» и «Срезал» В.Шукшина, которые перенесены из 8-го класса. Однако перенос отдельных тем не означает увеличения объема учебного материала, так как часть вопросов из 9-го класса переносилась в 10-й и 11-й классы или сокращалась.

— Как изменятся школьные учебники?

— К 1 сентября 2019 года планируется издать 18 новых учебных пособий для 9-го класса. Они разрабатываются на конкурсной основе. Рукописи всех новых учебных пособий проходят психолого-педагогическую экспертизу, рецензирование, рассмотрение на заседании секций, некоторые из них уже в издательствах и проходят редакционно-издательскую подготовку.

К учебным пособиям для 9-го класса предъявляются те же требования, что и ко всем новым учебным пособиям. Самое главное — доступность изложения учебного материала, практикоориентированность, то есть наличие заданий, направленных на применение усвоенных знаний при решении практических задач. Важным аспектом является наличие материалов с белорусским контекстом. Авторам рекомендуется включать в упражнения и задачи информацию о достижениях белорусской промышленности, науки, медицины, спорта, о культурных и природных достопримечательностях нашей страны. Мы считаем важным информировать учащихся о достижениях белорусского общества и воспитывать таким образом чувство гордости за свою страну.

В новых учебниках будут ссылки на другие образовательные ресурсы, например на электронные образовательные ресурсы, размещенные на Национальном образовательном портале. Дополнительные справочно-информационные материалы, интерактивные задания, тесты и упражнения, на которые даются ссылки в учебнике, позволяют учителю учитывать познавательные интересы школьников, организовать работу с теми, кто заинтересовался учебным предметом, хочет больше узнать или проверить себя. Эти материалы не обязательны для усвоения всеми учащимися, поэтому работу с ними не рекомендуется задавать в качестве домашнего задания.

При разработке учебников для 9-го класса будут использоваться и информационные технологии (QR-коды, дополненная реальность). В учебнике по физике с помощью смартфона можно будет оживить лабораторные опыты, по искусству — стать участником виртуальной экскурсии.

— Известно ли вам мнение учителей о новых программах?

— Вопросы, связанные с внедрением обновленных учебных программ и учебных пособий, мы постоянно изучаем и анализируем. На Национальном образовательном портале созданы разделы «Новые учебные программы: изучаем, обсуждаем», «Новые учебники: изучаем, обсуждаем», где каждый заинтересованный может написать свои предложения по совершенствованию и программ, и учебников. Во время опытной проверки мы проводим анкетирование педагогов, учащихся и их родителей — изучаем их мнения о качестве новых учебников.

В декабре 2018 года мы провели анкетирование учителей, чтобы узнать их мнение об обновленных учебных программах для 2-4-х, 7-го и 8-го классов. В нем приняли участие более 31 тыс. педагогов из всех регионов страны. После обработки результаты анкетирования будут рассмотрены в рабочих группах, которые разрабатывали обновленные программы, на заседаниях предметных секций Научно-методического совета, станут темой для обсуждения на различных семинарах с педагогами.

К слову, в Национальном институте образования ежегодно проводятся семинары для педагогов учреждений общего среднего образования с участием разработчиков учебных программ и авторов учебников. На семинарах обсуждаются все изменения, которые произошли в программах и учебниках, а также особенности организации образовательного процесса с учетом всех этих изменений.

Сегодня мы рассматриваем Национальный образовательный портал и обучающие семинары для педагогов как важные средства формирования компетентного педагогического сообщества, которое будет эффективно решать стоящие перед белорусской школой задачи, качественно организовывать образовательный процесс по обновленным учебным программам и учебникам.

Светлана ПЕКАРЬ, БЕЛТА.

 
 
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В Беларуси в 2019/2020 учебном году будут обновлены учебные программы по всем предметам для 9-го класса. Новшества призваны упростить содержание образования, привести...
 
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