У кого больше? Если бы мировые лидеры соревновались количеством жен, то лидером стал бы представитель Камеруна

Содержание гарема — недешевое удовольствие, да и разрешено не везде. Именно поэтому на полигамные браки в наше время в основном решаются сильные мира сего: восточные, африканские и азиатские политики или представители правящих семей.





Одним из самых известных многоженцев в современной истории является 50-летний Мсвати III, король карликового африканского государства Свазиленд, с недавних пор ставшего Эсватинией. По официальным данным, в настоящее время у монарха 14 жен (15-я недавно погибла).





Мсвати III есть, на кого равняться: у его отца, короля Собузы II, при жизни было — только вдумайтесь в эти цифры — (!) 70 жен, и все законные.





Супруги любвеобильного бывшего правителя Свазиленда родили ему 210 детей (правда, до наших дней дожило около ста), ну а внуков, по неподтвержденной информации, у него уже больше тысячи, и их количество продолжает расти.





Небольшим африканским государством Свазилендом, которое недавно было переименовано в Эсватинию, 50-летний король Мсвати III правит с 1986 года. В настоящий момент в его официальных супругах числятся 14 женщин. Впрочем, время от времени «гарем» пополняется. Невест монарх подыскивает себе на ежегодном празднике под названием «Танец тростника», который приходится на конец лета или начало осени. В торжестве принимают участие несколько тысяч девственниц, из которых только одна (и то если повезет) может стать очередной королевой Свазиленда.









Интересно, что первых двух жен для Мсвати выбрали члены национального совета. Первой супругой короля, как того требует давняя традиция, стала представительница клана матсебула — Ламатсебула (сегодня она руководит королевской инициативой по борьбе с ВИЧ/СПИД — эта серьезная проблема в государстве). Вторую — из клана мотса — зовут Ламотса (она тоже принимает активное участие в жизни королевства, помогая больным и малоимущим). Вскоре после этих свадеб король решил сыграть и третью, выбрав уже невесту по собственному вкусу. Ей оказалась Сибонело Мнгомезули, которая сегодня увлечена продвижением благотворительных проектов в Свазиленде. Кстати, монарх вообще предпочитает интеллектуалок — большинство его избранниц получили высшее образование в университетах соседней ЮАР.





Далеко не все браки лидера Свазиленда можно назвать счастливыми. Пятую и шестую жен Мсвати III обвинили в неверности, когда они вместе улетели в Лондон. Злопыхатели убедили короля, что супруги поехали навестить любовников. Информация оказалась ложной, но былого д рия они не смогли к себе вернуть.





А вот королева номер 12 — Нотандо Дубе — действительно предала своего короля. На протяжении нескольких месяцев она изменяла законному мужу с одним из его приближенных — министром юстиции Ндумисо Мамба. Тайное стало явным во время очередного рандеву в отеле, куда Дубе направилась, переодевшись в военную форму. Горе-любовник будто чуял, что рано или поздно интрижка раскроется, и попытался «замуроваться» в матрасе. Это не помогло: Мамбу поймали с поличным и посадили в тюрьму. Изменщице тоже досталось: уже несколько лет она не покидает стены одного из дворцов. «Я будто в тюрьме», — жаловалась как-то в телефонной беседе с западными журналистами Ндумисо.





В апреле прошлого года Мсвати потерял свою восьмую жену Сентени Масанго. Женщина на протяжении долгого времени страдала депрессией, из-за того что супруг отказывался навещать ее. По слухам, королева покончила с собой. Ей было 37 лет. Монарх тяжело воспринял новость о смерти супруги, но празднование своего юбилея отменять не стал.









Еще более интересный кадр – король территории Бафу в Камеруне Абумби II. Он официально имеет почти 100 жен. Но этот кадр, что называется, "попал" из-за обычаев и традиций.





Полигамия в Камеруне официально запрещена, но короля небольшой территории Бафу Абумби II, ровно как и его предшественников, это не волнует. Уже давно сложилась традиция, согласно которой новый правитель получает в наследство от предыдущего не только трон, скипетр и корону, но и жен.









Таким образом, после смерти отца Абумби II обязан заботиться о его 72 женах, не говоря уже о своих собственных. К слову, женщины, несмотря на большую разницу в возрасте, прекрасно уживаются друг с другом. Старшие чтят древние обычаи, а молодое поколение старается идти в ногу со временем, изучая иностранные языки.«За каждым успешным мужчиной стоит сильная женщина, и не одна. Согласно нашей традиции, старшие жены не только делятся опытом и мудростью с младшими, но и помогают мужу стать настоящим королем, ведь все это время он был только принцем», — говорила третья жена короля Абумби в беседе с журналистом телеканала CNN.





Сам правитель Бафу только рад тому, что его окружают женщины в таком количестве. «Моя задача — сохранить древние традиции, но при этом привнести что-то современное», — отмечает Абумби II. К слову, у него в общей сложности 500 детей, которым тоже нужно передавать знания.





Кстати, остальные ныне живущие лидеры идут от этих двух с большим отрывом – количество их жен – от четырех до шести.





Так, премьер-министр и вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум держит подробности личной жизни в строжайшей тайне. Однако известно, что у государственного деятеля имеется шесть жен. Однако широкая общественность знает имена двух, а регулярно видит и вовсе только одну.









Государственный деятель афиширует отношения лишь с одной супругой, принцессой Хайей бинт аль-Хусейн, которая является младшей сестрой короля Иордании Абдаллы II. Красавицу-жену шейх в правах не ограничивает: Хайя одевается на европейский манер, увлекается конным спортом (в свое время даже участвовала в Олимпийских играх в Австралии), а еще она является посланцем мира ООН и пишет статьи на злободневные темы.





Супруги часто путешествуют вместе и посещают светские мероприятия. Рядом с современной женой шейх и сам будто расцвел: его теперь можно увидеть не только в национальной одежде, но и в смокингах. У Мохаммеда и Хайи двое детей: дочери Джалиле одиннадцать лет, а сыну Зайду — пять. Всего же у шейха 23 наследника — 9 сыновей и 14 дочерей.





А вот у короля Бахрейна Хамада ибн Иса Аль Халифа четыре жены.









Впрочем, первая супруга Хамада — шейха Сабика бинт Ибрагим Аль Халифа, которая является еще и его двоюродной сестрой, — даже спустя 50 лет брака остается самой любимой. Именно она получила титул принцессы-консорт. Шейха принимает самое активное участие в политической жизни страны. Она борется за расширение прав женщин в Бахрейне, а также руководит несколькими благотворительными организациями. Сабика родила мужу дочь и троих сыновей, старший из которых унаследует престол.





Фото предоставлены Hearst Shkulev Media LLC