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Жировка полегчает? Власти заявляют о намерении снизить затраты на ЖКГ

23.01.2019 16:30 — Разное | Партизан  
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Власти планируют в этом году снизить затраты на оказание населению ЖКУ на 5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом говорится в постановлении Совмина № 45 от 22 января «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2019 год».



Напомним, ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. В МАРТ позже пояснили, что на этот год запланирован выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии. 

При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.

По планам властей, расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях по итогам этого года не должен превысить 11%. К 2020 году этот показатель намерены снизить до 9,5%.

В прошлом году Андрей Кобяков, который занимал на то время пост премьер-министра, на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка критиковал коммунальников за то, что "в системе ЖКХ все еще есть сверхнормативные потери".


Андрей Кобяков тогда заявил, что коммунальникам нужно "способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов".

Власти намерены в этом году снизить на 1,5% количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг к предыдущему году.

Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги по оказанию физлицам и юрлицам должна по итогу года составить 88%. К примеру, в Минске этот показатель по итогам прошлого года составил 99,9%.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти планируют в этом году снизить затраты на оказание населению ЖКУ на 5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом говорится в постановлении Совмина № 45...
 
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