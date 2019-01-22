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Жировка полегчает? Власти заявляют о намерении снизить затраты на ЖКГ
Власти планируют в этом году снизить затраты на оказание населению ЖКУ на 5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом говорится в постановлении Совмина № 45 от 22 января «О важнейших целевых показателях заказчиков государственных программ на 2019 год».
Напомним, ранее в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. В МАРТ позже пояснили, что на этот год запланирован выход на 100-процентный уровень возмещения затрат по всем услугам, кроме отопления, газоснабжения и электроэнергии.
При этом по электроэнергии выйти на оплату населением по полным тарифам планируется в 2019 году. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения за газоснабжение и отопление — вопрос открытый.
По планам властей, расход тепловой энергии на передачу в тепловых сетях по итогам этого года не должен превысить 11%. К 2020 году этот показатель намерены снизить до 9,5%.
В прошлом году Андрей Кобяков, который занимал на то время пост премьер-министра, на встрече с представителями Совета исполнительных директоров Группы Всемирного банка критиковал коммунальников за то, что "в системе ЖКХ все еще есть сверхнормативные потери".
Андрей Кобяков тогда заявил, что коммунальникам нужно "способствовать снижению затрат и обеспечивать прозрачность формирования тарифов".
Власти намерены в этом году снизить на 1,5% количество претензий на качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг к предыдущему году.
Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги по оказанию физлицам и юрлицам должна по итогу года составить 88%. К примеру, в Минске этот показатель по итогам прошлого года составил 99,9%.
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Власти планируют в этом году снизить затраты на оказание населению ЖКУ на 5% в сопоставимых ценах к предыдущему году. Об этом говорится в постановлении Совмина № 45...
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