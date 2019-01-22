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Ошибочка вышла: в РАН заявили, что не присваивали звание профессора Кириллу
В Президиуме Российской академии наук назвали ошибочной информацию о присвоении патриарху Кириллу (Гундяеву) и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко звания "Почетный профессор РАН".
При этом пресс-релиз, опубликованный в минувший вторник, предположительно был удалён и
Авторы сообщения приносят извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко и выражают надежду на "продолжение плодотворного сотрудничества".
В пресс-релизе также говорится о подготовке изменений в нормативные акты, которые позволяют РАН "учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, учёным, государственным и общественным деятелям".
О присвоении патриарху Кириллу звания почётного профессора РАН стало известно 18 января. Тогда в академии объяснили это решение тем, что глава Русской православной церкви – "большой популяризатор науки", друживший с физиком Сергеем Капицей и снимавшийся во многих выпусках научной программы "Очевидное – невероятное".
В понедельник, 21 января, в РАН заявили, что заседание по присвоению званий Кириллу и Матвиенко не состоится, а члены академии сомневаются в необходимости существования звания "Почетный профессор РАН".
В 2010 году патриарх Кирилл стал почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где в 2012 году была создана кафедра теологии. Он почётный доктор или профессор в нескольких десятках образовательных учреждений, включая Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения и Днепровский национальный университет.
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В Президиуме Российской академии наук назвали ошибочной информацию о присвоении патриарху Кириллу (Гундяеву) и спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко...
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