Ошибочка вышла: в РАН заявили, что не присваивали звание профессора Кириллу









сохранился в кэше Google. Сейчас он вновь доступен на сайте академии, изменений в тексте нет. При этом пресс-релиз, опубликованный в минувший вторник, предположительно был удалён ив кэше Google. Сейчас он вновь доступен наакадемии, изменений в тексте нет.





Авторы сообщения приносят извинения патриарху Кириллу и Валентине Матвиенко и выражают надежду на "продолжение плодотворного сотрудничества".





В пресс-релизе также говорится о подготовке изменений в нормативные акты, которые позволяют РАН "учреждать почетные звания выдающимся деятелям мировой культуры, учёным, государственным и общественным деятелям".









О присвоении патриарху Кириллу звания почётного профессора РАН стало известно 18 января. Тогда в академии объяснили это решение тем, что глава Русской православной церкви – "большой популяризатор науки", друживший с физиком Сергеем Капицей и снимавшийся во многих выпусках научной программы "Очевидное – невероятное".





В понедельник, 21 января, в РАН заявили, что заседание по присвоению званий Кириллу и Матвиенко не состоится, а члены академии сомневаются в необходимости существования звания "Почетный профессор РАН".





В 2010 году патриарх Кирилл стал почётным профессором Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, где в 2012 году была создана кафедра теологии.​ Он почётный доктор или профессор в нескольких десятках образовательных учреждений, включая Военно-медицинскую академию имени Кирова в Петербурге, Военную академию Ракетных войск стратегического назначения и Днепровский национальный университет.