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В Гродно осудили экс-главврача за то, что выдавал сотрудникам премии

23.01.2019 17:33 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 23 января, экс-главврача гродненской областной клинической больницы, по совместительству депутата, Святослава Савицкого осудили на четыре года колонии усиленного режима. Суд признал его виновным в выписке незаконных премий своим сотрудникам на сумму 423 тысячи деноминированных рублей. Приговор в силу ещё не вступил, пишет TUT.by. 

Кому главврач давал премии и причем здесь взрыв 

Расследование по делу Святослава длилось пять лет. Как выяснило следствие, он премировал одних и тех же сотрудников, не консультируясь с вышестоящими органами. Однако медик не признал себя виновным в этом обвинении. 

Также Святослав Савицкий был участником возбужденного в 2014-ом году дела о взрыве в гродненской больнице, который произошёл в 2013-ом. В СМИ пишут, что он случился в процессе ремонта клиники из-за нарушения техники безопасности. Из-за взрыва погибло два человека, Святослав скрыл этот факт. О нем узнали только в процессе следствия. 

Кроме того, экс-главврач подозревался в краже имущества этой больницы, но дело было прекращено.

 
 
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Сегодня, 23 января, экс-главврача гродненской областной клинической больницы, по совместительству депутата, Святослава Савицкого осудили на четыре года колонии...
 
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