Беларусь не попала в рейтинг инновационных экономик мира по версии Bloomberg





Всего в рейтинг вошло 60 экономик мира, среди которых все страны-соседи Беларуси. Список был обнародован Bloomberg накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Самой инновационной экономикой мира в 2019 году Bloomberg назвал Южную Корею. Первое место в рейтинге эта страна заняла уже в шестой раз.

На втором месте оказалась Германия, на третьем – Финляндия. На четвером и пятом местах расположились Швейцария и Израиль.

Соседствующая с Беларусью заняла 22-ю позицию, Россия – 27-ю, Литва – 37-ю, Латвия – 42-ю, а Украина – 53 позицию.

В рейтинге Bloomberg анализировались десятки критериев, используя семь показателей, среди которых расходы на исследования и разработки, производственные мощности концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования, пишет thinktanks.by .