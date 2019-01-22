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Беларусь не попала в рейтинг инновационных экономик мира по версии Bloomberg

23.01.2019 17:38 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь не попала в рейтинг инновационных экономик мира по версии Bloomberg

Всего в рейтинг вошло 60 экономик мира, среди которых все страны-соседи Беларуси. Список был обнародован Bloomberg накануне Всемирного экономического форума в Давосе.

Самой инновационной экономикой мира в 2019 году Bloomberg назвал Южную Корею. Первое место в рейтинге эта страна заняла уже в шестой раз.

На втором месте оказалась Германия, на третьем – Финляндия. На четвером и пятом местах расположились Швейцария и Израиль.

Соседствующая с Беларусью заняла 22-ю позицию, Россия – 27-ю, Литва – 37-ю, Латвия – 42-ю, а Украина – 53 позицию.

В рейтинге Bloomberg анализировались  десятки критериев, используя семь показателей, среди которых расходы на исследования и разработки, производственные мощности концентрацию высокотехнологичных компаний и качество образования, пишет thinktanks.by.

 
 
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Всего в рейтинг вошло 60 экономик мира, среди которых все страны-соседи Беларуси. Список был обнародован Bloomberg накануне Всемирного экономического форума в Давосе.
 
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