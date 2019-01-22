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Стоимость жилья и затраты на ЖКУ: какие цели ставит правительство на 2019 год
В частности, Министерству архитектуры и строительства доведено обеспечение на конец 2019 года средней
Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) должна составить 90%.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2019 году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2018 годом.
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Средняя стоимость квадратного метра жилья с господдержкой к концу года должна составить 1020 рублей, а уровень зарегистрированной безработицы к концу 2019 года не...
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