Стоимость жилья и затраты на ЖКУ: какие цели ставит правительство на 2019 год

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В частности, Министерству архитектуры и строительства доведено обеспечение на конец 2019 года средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, строящегося с государственной поддержкой (без индивидуальных застройщиков) в размере 1020 рублей.

Доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов) должна составить 90%.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства должно обеспечить в 2019 году снижение затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг населению в сопоставимых условиях не менее чем на 5% по сравнению с 2018 годом.



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Для Министерства лесного хозяйства установлен объем заготовки древесины с 1 га лесных земель – 2,45 куб.м, а также обеспечение лесистости территории не менее 39,9%.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия поручено обеспечить значение суммы кредиторской задолженности и задолженности по кредитам и займам к выручке от реализации продукции, товаров, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях не более 1,02% на конец года.