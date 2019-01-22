Москва готова рассмотреть предложения Минска по расширению доступа белорусской сельхозтехники на российский рынок - посол Бабич

Посол России в Беларуси Михаил Бабич заявил, что российская сторона готова рассматривать предложения Минска по расширению доступа продукции "Гомсельмаша" и "Брянсксельмаша" (СП с "Гомсельмашем") на российский рынок поставок субсидируемой сельхозтехники.

"Мы обсуждаем меры господдержки для доступа наших белорусских партнёров к субсидиям. Буквально послезавтра будет работать (в Минске – "ИФ") большая команда из России под руководством замминистра промышленности Александра Морозова, где они еще раз подробно обсудят вопросы и утилизационного сбора, и доступа к субсидиям по постановлению российского правительства", - сказал М.Бабич журналистам в среду в Гомеле после встречи с руководством "Гомсельмаша".

В связи с планами расширения промышленной кооперации "будут разрабатываться новые модели, расширяться возможность сбыта на российском рынке, развиваться уровень локализации белорусских комбайнов в России", отметил посол. В результате, "соответственно, будут увеличиваться объемы государственной поддержки (со стороны России - ИФ)", - добавил он.

Как пояснили агентству "Интерфакс-Запад" на белорусском предприятии, суть переговоров заключается в предоставлении компании "Брянсксельмаш" равных с "Ростсельмашем" объемов госсубсидий при производстве комбайнов. В настоящее время на брянском предприятии не выполняется 4 из 16 производственных критериев, которые являются обязательными для получения статуса российского производителя и, соответственно, получения российских госсубсидий. Размер субсидии составляет до 25% от себестоимости производства комбайнов. Белорусская сторона предлагает при определении статуса производимой в РФ продукции "учитывать" ряд операций, которые будут производиться на "Гомсельмаше" для "Брянсксельмаша". На белорусском предприятии подчеркивают, что доля российских комплектующих при производстве комбайнов в Беларуси превышает 70%, поставщиками этой продукции являются почти 140 российских предприятий. Кроме того, белорусская сторона отмечает относительно небольшой объём выпуска комбайнов, которые могут поставляться на российский рынок. Так, годовой объём производства на "Брянсксельмаша" составляет 500 комбайнов при существующем в России парке комбайновой техники на уровне 140 тыс. единиц.