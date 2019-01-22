Российская сторона, в том числе "Ростсельмаш", в настоящее время не рассматривает возможность покупки акций белорусского ОАО "Гомсельмаш", сообщил журналистам в среду в Гомеле посол России в Беларуси Михаил Бабич после посещения белорусского предприятия.

"Что касается покупок акций - это дело хозяйствующих субъектов. И если самим предприятиям, их собственникам, а в случае "Гомсельмаша" - это государственная собственность, "Ростсельмаша" - частная собственность, будет выгодно, если у этого сотрудничества будет перспектива, то они будут между собой договариваться", - сказал М.Бабич.

Он отметил, что "если со стороны государственной власти нужна будет какая-то поддержка в этой части, она будет оказана". "На сегодняшний день так вопрос не стоял и не стоит", - подчеркнул посол.

По его мнению, в настоящее время "два предприятия успешно развиваются, ищут точки пересечения с точки зрения кооперации и распределения рынков сбыта, разработки и серийного производства новых моделей, которые будут приобретать не только на территории России и Беларуси, но и продаваться в третьи страны".

"Если у них (у предприятий - ИФ) возникнет желание каким-то образом кооперироваться тесно, это вопрос доброй воли хозяйствующих субъектов", - добавил М.Бабич.