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Российский посол подтверждает планы по расширению ВТС с Беларусью

23.01.2019 16:33 — Разное | Интерфакс  
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич подтверждает планы по расширению военно-технического сотрудничества с Беларусью.

"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно выполняются", - сказал М.Бабич журналистам в среду в Гомеле.

Он напомнил, что " большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 планируется провести масштабные совместные  учения на территории России".

В сфере военно-технического сотрудничества есть крупные совместные проекты, добавил он. "В частности, недавно побывали на Минском заводе колесных тягачей, предприятии "Пеленг". Совместные проекты с этими предприятиями также успешно реализуются", - сказал М.Бабич.

"Мы ещё раз сверили часы, посмотрели на перспективные программы сотрудничества и будем продолжать это взаимодействие", - резюмировал посол.

 
Теги: Гомель
 
 
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Посол России в Беларуси Михаил Бабич подтверждает планы по расширению военно-технического сотрудничества с Беларусью. "Военно-техническое и военное...
 
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