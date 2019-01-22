Российский посол подтверждает планы по расширению ВТС с Беларусью

Посол России в Беларуси Михаил Бабич подтверждает планы по расширению военно-технического сотрудничества с Беларусью.

"Военно-техническое и военное сотрудничество у нас развивается очень активно. Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно выполняются", - сказал М.Бабич журналистам в среду в Гомеле.

Он напомнил, что " большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск, в 2019 планируется провести масштабные совместные учения на территории России".

В сфере военно-технического сотрудничества есть крупные совместные проекты, добавил он. "В частности, недавно побывали на Минском заводе колесных тягачей, предприятии "Пеленг". Совместные проекты с этими предприятиями также успешно реализуются", - сказал М.Бабич.

"Мы ещё раз сверили часы, посмотрели на перспективные программы сотрудничества и будем продолжать это взаимодействие", - резюмировал посол.