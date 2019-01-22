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Глава венесуэльской оппозиции в день акции протеста призвал жителей страны проявить себя как народ

23.01.2019 18:29 — Разное | Интерфакс  
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Отстраненный от власти председатель Национальной

ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, обращаясь в среду к участникам акций протеста, которые проходят во многих городах страны, заявил об исторической возможности для венесуэльцев проявить себя как народ.

"Сегодня исторический момент для нашей родины. Гражданские лица, политики, военные, давайте проявим себя как народ по всей Венесуэле", - написал Х.Гуаидо на своей страничке в Twitter.

По его словам, для того, чтобы произошли изменения, в стране необходимо прекратить узурпацию власти, назначить переходное правительство и объявить свободные выборы. При этом он призвал армию "занять сторону конституции и народа".

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против президента страны Николаса Мадуро. В столице страны люди собираются в девяти различных точках города, чтобы потом пройти единой колонной.

Поводом для призыва послужили события, произошедшие в Каракасе ранее на этой неделе - подавление попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм, разгон с применением слезоточивого газа манифестантов, которые вышли на улицу в поддержку мятежников и отстранение от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуаидо. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.

 
 
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Отстраненный от власти председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, обращаясь в среду к участникам акций протеста, которые проходят во многих...
 
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