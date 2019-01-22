Беларусь готова помочь Новосибирску модернизировать транспортную инфраструктуру

Премьер-министр Беларусь Сергей Румас в среду провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, сообщили в пресс-службе правительства.

"Мы предлагаем совместно разработать и реализовать проект по комплексной модернизации транспортной инфраструктуры Новосибирска, включая управление движением, модернизацию трамвайных путей, систем электроснабжения и остановочных пунктов", - отметил С.Румас.

По его словам, Беларусь готова поставлять в Новосибирск широкий спектр пассажирской техники. В частности. руководитель правительства предложил губернатору российского региона отдельно обратить внимание на электробусы, троллейбусы с автономным ходом - такая техника уже прошла испытания и хорошо себя зарекомендовала в Российской Федерации.

По словам премьер-министра, есть хорошие перспективы для увеличения поставок карьерных самосвалов БелАЗ для горнодобывающих предприятий Новосибирской области, а также техники Минского автомобильного завода, МТЗ и "Гомсельмаша".

Глава правительства также предложил развивать производственную и научно-техническую кооперацию между Беларусью и Новосибирской областью. Примеры такой работы уже есть, например, сотрудничают "Сибэлектропривод" и БелАЗ, ЗАО "Экран ФЭП" и холдинг "БелОМО".

"Зная об эффективной работе Сибирского научно-исследовательского института авиации по модернизации самолетов малой бизнес-авиации, мы также готовы обсудить возможные проекты по участию нашего Минского завода гражданской авиации в проведении совместных работ по техобслуживанию, ремонту и модернизации таких самолетов", - сказал премьер-министр.

По его мнению, перспективы для сотрудничества есть также в агропромышленном комплексе, строительной сфере и жилищно-коммунальном хозяйстве.

С.Румас выразил уверенность, что по итогам 2018 года товарооборот Беларуси и Новосибирской области достигнет $300 млн. "Мы это приветствуем. Вместе с тем в составе импорта в Беларусь было много товаров, связанных со строительством БелАЭС. Мы понимаем, что эта составляющая из товарооборота уйдет. Надо думать, какими другими товарами это заместить, чтобы поддерживать такой высокий уровень товарооборота", - резюмировал премьер-министр.