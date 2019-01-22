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СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста на Infiniti, грубо нарушавшего ПДД

23.01.2019 17:43 — Разное | Интерфакс  
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Следственный комитет Беларуси решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении белорусского футболиста Ильи Лухвича, сообщила официальный представитель СК Юлия Гончарова.

"Материалы проверки в отношении Ильи Лухвича и 18-летней минчанки поступили из органов внутренних дел в Центральный (Минска) районный отдел Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Мошенничество"", - сообщила Ю.Гончарова в Facebook.

СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста на Infiniti, грубо нарушавшего ПДД

Накануне в СМИ появилась информация, что молодой футболист И.Лухвич, сын экс-тренера ФК "Минск" Александра Лухвича, грубо нарушал ПДД на родительском Infiniti и выкладывал соответствующие  видео в своем Instagram. На одном из роликов спортсмен был запечатлен с пистолетом. Все ролики снимала его 18-летняя подруга, студентка первого курса Академии МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении белорусского футболиста Ильи Лухвича, сообщила официальный представитель...
 
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