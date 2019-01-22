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В Полоцке отпразднуют 180-летнюю годовщину воссоединения белорусских униатов с православной церковью

23.01.2019 17:35 — Разное | Интерфакс  
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Заседание оргкомитета по празднованию 180-летия Полоцкого Собора 1839 года прошло в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, сообщили в пресс-службе БПЦ.

"На Полоцком Соборе 1839 года было принято историческое решение о воссоединении белорусских униатов с православной церковью. Согласно решению оргкомитета, торжества по случаю юбилейной годовщины состоятся 24 февраля в городе Полоцке", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, просветительские мероприятия, приуроченные к знаменательной дате, будут проходить в течение всего 2019 года.

 
 
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Заседание оргкомитета по празднованию 180-летия Полоцкого Собора 1839 года прошло в Минском епархиальном управлении под председательством митрополита Минского и...
 
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