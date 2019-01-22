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Загитова выиграла короткую программу на чемпионате Европы по фигурному катанию в Минске

23.01.2019 17:34 — Разное | Интерфакс  
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Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 заработала 75,00 балла.

Второе место заняла еще одна россиянка, Софья Самодурова, программу которой судьи оценили в 72,88 балла.

На третьей строчке размещается представительница Швейцарии Алексия Паганини - 65,64 балла.

Обладательницы медалей в женском одиночном катании станут известны в пятницу, когда пройдет произвольная программа. Туда также квалифицировалась россиянка Станислава Константинова, показавшая 11-й (56,76 балла) результат.

 
Теги: Минск
 
 
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Российская фигуристка Алина Загитова лидирует после короткой программы в женском одиночном катании на проходящем в Минске чемпионате Европы. Олимпийская...
 
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