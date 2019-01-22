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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста на Infiniti и его подруги
В Следственный комитет поступили материалы проверки в отношении футболиста Ильи Лухвича и 18-летней минчанки. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
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В СК поступили материалы проверки в отношении футболиста Ильи Лухвича и 18-летней минчанки.
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