Белорусов могут лишить надежд на квартиры и машины



Снимок носит иллюстративный характер

На заседании рабочей группы в среду глава МАРТподчеркнул, что с обсуждения по его инициативе сняли гриф «для служебного пользования» и сделали обсуждение максимально открытым. Документ может радикально перекроить рынок, и Колтович подчеркнул, что сейчас не стоит создавать ненужное напряжение в работе потребительского рынка.— подчеркнул министр, отметив, что в мире применяются и вполне драконовские с точки зрения белорусских реалий меры. Вроде того, чтобы сделать субботу и воскресенье выходным — пусть, мол, в эти дни монополист отдыхает, а остальные ритейлеры добирают.— заявил министр.Представитель бизнес-союзовподчеркнул, что крупные сети разрушают рынок, и нынешняя попытка —В нынешнем варианте проекта указа доминантом становится ритейлер, занимающий минимум 15% в Беларуси, но Маргелов уточнил, что речь должна идти о доле в торговле района (как и в настоящее время, когда ограничение установлено в размере 20% в районе — Ред.), а не на товарном рынке всей страны.— считает Маргелов.Участники дискуссии отметили, что сеть объемом 15% уже оказывает серьезное давление, ждать до уровня, сейчас прописанного в законе, нет возможности.подчеркнул Колтович.Колтович настаивал, что при установлении порога для доминанта речь должна идти именно о стране — «чтобы не бить из пушки по воробьям».Маргелов требовал обязать монополистов торговать всем ассортиментом товаров, в том числе, молоком и хлебом.недоумевал Колтович.— парировал Маргелов.Много дискуссий вызвало требование к сети-доминанту ограничить расходы на рекламу 0,5% выручки от реализации.— иронично заметил Маргелов. —потребовал Маргелов.Колтович уточнил, что более корректно было бы вести речь об ограничении рекламы, к примеру, телевизионной, по времени, но радикально перекраивать рынок ритейла такими мерами и запретами точно не следует.— остановил он попытки Маргелова продолжить тему.Представитель МНС при этом уточнил, что эту норму в нынешнем виде, возможно, следует исключить, так как в проекте документа идет речь о нормировании расходов, включаемых в состав затрат, учитываемых при налогообложении, а у МНС есть обязательства по неизменности налогового законодательства.Колтович подчеркнул, что он категорический противник количественных ограничений: не надо ограничивать объем рекламы, надо ограничить время.Не следует ограничивать рекламные бюджеты, подчеркнули представители МАРТа — «это доходы множества других предприятий, это их рабочие места, это доходы тех же телеканалов, СМИ и т.д.».Самая бурная дискуссия была вокруг рекламных игр торговых сетей.предложил Колтович.Проект указа предлагает ограничить потолок бюджета рекламной игры суммой в 100 тысяч базовых величин (1,25 млн долларов). Маргелов потребовал этот потолок в 10 раз снизить.— потребовал представитель бизнес-союза.Колтович отметил, что проблема есть и монополист, используя свое положение, может отвлекать средства, в том числе это ведет к сокращению поступлений от лотерей, недополучению денег бюджетом, и требуется уточнять понятия «лотереи» и «рекламной игры» в рамках уже другого документа.