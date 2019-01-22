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У аспирина нашли опасный побочный эффект

23.01.2019 18:46 — Разное | UDF  
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Фото: МТРК "Мир"
Ежедневный прием аспирина может понизить риск сердечного приступа или инсульта, но у этого лекарства есть опасный побочный эффект. Он разжижает кровь и способен спровоцировать внутренние кровотечения, выяснили британские ученые.

Такое осложнение встречается достаточно редко, но представляет собой угрозу для жизни, сообщает JAMA.

Ученые проанализировали данные 13 исследований, в которых принимали участие более 164 тысяч человек. Часть из них регулярно принимала аспирин, часть – плацебо.

Средний возраст испытуемых составил 62 года (от 53 до 74 лет). Половина из них находилась под наблюдением в течение длительного времени – около пяти лет. В исследовании рассматривали дозы аспирина до 50 до 500 мг. Как правило, максимальная доза, назначаемая врачами, не превышает 100 мг.

Оказалось, что у первой группы абсолютный риск смерти от сердечных приступов, инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний был ниже на 0,38%. Но вероятность сильных кровотечений возросла на 0,47%.

Авторы отметили – хотя профилактическая польза аспирина доказана, к этому лекарству нужно относиться с осторожностью, особенно в пожилом возрасте.

Людям, которые не страдают от нарушений в работе сердца и сосудов, вовсе не рекомендуется его принимать.

Профилактика аспирином может быть оправдана для тех, у кого вероятность сердечного приступа в ближайшие годы составляет не менее 10%, при условии отсутствия проблем со свертываемостью крови.

Предыдущие исследования показали, что аспирин может быть полезен для предотвращения рака кишечника – после годичного курса количество полипов, которые свидетельствуют о предрасположенности к онкологическому заболеванию, сократилось на 22%.

 
 
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Ежедневный прием аспирина может понизить риск сердечного приступа или инсульта.
 
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