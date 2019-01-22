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Сергей Соседов: "В 70 лет Пугачева не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего"
Фото с сайта kp.ru
Музыкальный критик Сергей Соседов озвучил свое экспертное мнение о первом за десять лет сольном концерте певицы Аллы Пугачевой. Он озвучил прогноз на посещаемость, а также заранее оценил качество шоу.
Алла Борисовна много раз объявляла о завершении сценической деятельности, но каждый раз возвращалась. Вот и 10 лет назад многие не поверили заявлению «примадонны» и оказались правы. Певица действительно редко выступала, но в 2014 году исполнила новую песню про финансовые трудности, а в 2019 даст большой концерт.
Соседов не раз отмечал, что раннее творчество Пугачевой сильно отличается от новых работ. На сей раз он расширил свой комментарий. По его мнению, билеты на концерт разойдутся по любой цене. При этом он уверен, что в зале будет только избранная публика: банкиры, элита, театральная богема. «Я призываю не ходить на ее концерт», - сказал он.
При этом критик невысокого мнения о нынешнем уровне артистки. По его словам, последний «нормальный живой» концерт Алла Борисовна давала два десятка лет тому назад, а сегодня конкуренцию «примадонне» может создать любой артист с улицы. «Мне стыдно было бы выходить с такими песнями типа «поживи в моей шкуре», - сказал эксперт в телешоу «Выход в люди». - А мне хочется сказать: «А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в восемь утра, едут в переполненном метро, по девять часов пашут за копейки».
«В семьдесят лет певица не обрела ни мудрости, ни доброты, ничего», - резюмировал он.
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Музыкальный критик призвал не ходить на концерт певицы.
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