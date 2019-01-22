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Музыкальный критикозвучил свое экспертное мнение о первом за десять лет сольном концерте певицы. Он озвучил прогноз на посещаемость, а также заранее оценил качество шоу.Алла Борисовна много раз объявляла о завершении сценической деятельности, но каждый раз возвращалась. Вот и 10 лет назад многие не поверили заявлению «примадонны» и оказались правы. Певица действительно редко выступала, но в 2014 году исполнила новую песню про финансовые трудности, а в 2019 даст большой концерт.Соседов не раз отмечал, что раннее творчество Пугачевой сильно отличается от новых работ. На сей раз он расширил свой комментарий. По его мнению, билеты на концерт разойдутся по любой цене. При этом он уверен, что в зале будет только избранная публика: банкиры, элита, театральная богема.- сказал он.При этом критик невысокого мнения о нынешнем уровне артистки. По его словам, последний «нормальный живой» концерт Алла Борисовна давала два десятка лет тому назад, а сегодня конкуренцию «примадонне» может создать любой артист с улицы.- сказал эксперт в телешоу «Выход в люди». -- резюмировал он.