Угодившему в тюрьму Зеленскому заткнули рот



Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

копирует олигарха. Во всяком случае, их манера общения совпадает, заявил в эфире одного из украинских телеканалов политолог. Эксперт дал начинающему политику совет – перестать разговаривать, как одиозный бизнесмен.По мнению Гайдая, Зеленскому нужно понять, чтоолигарха многих раздражают. Комику, который на днях угодил в тюрьму, нужно использовать, уверен Гайдай.Эксперт напомнил, что в сериале "Слуга народа", где Зеленский исполняет роль президента, комик говорит правильным и простым языком. Коммуникация для политика – главный инструмент, а у юмориста он не развит, резюмировал политолог.А пока Гайдай раздает советы, Зеленский замерзает в местах не столь отдаленных. На Украине нынче лютуют морозы, актер подолгу находится на свежем воздухе. Но чего не сделаешь ради съемок очередной, уже третьей части "Слуги народа".– обратился юморист к подписчикам в Instagram. Стоявший рядом актерпожаловался на холода.Владимир Зеленский недавно объявил об участии в выборах президента Украины – 2019. Мнения о комике разделились: кто-то считает, что его выдвижение – проект Петра Порошенко, а другие называют актера креатурой олигарха Игоря Коломойского, у которого давние счеты с главой государства.Шансы на победу у Зеленского неплохие. Наибольшую поддержку юмористу, большую часть времени говорящему по-русски, оказывают в юго-восточных регионах страны.