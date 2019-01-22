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МОК может пересмотреть результаты России на Олимпийских играх

23.01.2019 18:33 — Разное | UDF  
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Фото: EPA
Международный олимпийский комитет не исключил варианта, при котором результаты предыдущих Олимпийских игр могут пересмотрены. Об этом в МОК заявили после того, как Всемирное антидопинговое агентство получило данные Московской антидопинговой лаборатории.

Также в организации отметили, что сохранение статуса позволит Российскому антидопинговому агентству эффективно проводить тестирование спортсменов и вносить свой вклад в борьбу за чистый спорт, сообщает телеканал "Россия 24".

Кроме того, также известно, что в случае, если данные московской лаборатории окажутся сфальсифицированными, то Россию вновь лишат соответствующего статуса. В таком случае, российская сторона вновь подвергнется санкциям со стороны мировых организаций, в числе которых могут быть отстранение от Олимпийских игр 2020 года и лишение права принимать международные соревнования.

 
 
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МОК не исключил варианта, при котором результаты предыдущих Олимпийских игр могут пересмотрены.
 
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