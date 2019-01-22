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МОК может пересмотреть результаты России на Олимпийских играх
Фото: EPA
Также в организации отметили, что сохранение статуса позволит Российскому антидопинговому агентству эффективно проводить тестирование спортсменов и вносить свой вклад в борьбу за чистый спорт, сообщает телеканал
Кроме того, также известно, что в случае, если данные московской лаборатории окажутся сфальсифицированными, то Россию вновь лишат соответствующего статуса. В таком случае, российская сторона вновь подвергнется санкциям со стороны мировых организаций, в числе которых могут быть отстранение от Олимпийских игр 2020 года и лишение права принимать международные соревнования.
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МОК не исключил варианта, при котором результаты предыдущих Олимпийских игр могут пересмотрены.
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