Посол Бабич: Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора



Михаил Бабич. Фото: tatar-inform.ru

Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол– отметил посол РФ.Бабич обратил внимание, что– сказал он.Посол сообщил, что как только предложения будут составлены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать свои замечания и предложения.сказал Бабич.«Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам», – заявил спецпредставитель президента России.В декабре 2018 года президентами РФ и Беларуси было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Российскую часть группы возглавил министр экономического развития, белорусскую – министр экономики. В состав группы вошли представители министерств и ведомств, парламентарии двух стран.