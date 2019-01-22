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Посол Бабич: Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора
Михаил Бабич. Фото: tatar-inform.ru
Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол Михаил Бабич.
«Российская часть группы начала работу. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти [в России]», – отметил посол РФ.
Бабич обратил внимание, что «особенность этой работы состоит в том, что пять лет назад был подписан евразийский договор».
«Часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень. Поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате», – сказал он.
Посол сообщил, что как только предложения будут составлены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать свои замечания и предложения. «Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает то же самое», – сказал Бабич.
«Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам», – заявил спецпредставитель президента России.
В декабре 2018 года президентами РФ и Беларуси было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Российскую часть группы возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую – министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители министерств и ведомств, парламентарии двух стран.
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Российские представители приступили к инвентаризации договора о союзном государстве.
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