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Настя Рыбка не приедет в Беларусь, и Лукашенко не помогал ее освободить

23.01.2019 18:21 — Разное | UDF  
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Планировалась встреча бобруйчанки Анастасии Вашукевич в пресс-центре «Национальная служба новостей».

Настя Рыбка не пришла на пресс-конференцию.

Ее адвокат сначала утверждал, что возможно, она придет. По словам Дмитрия Зацаринского, «просто девушка, отдыхает, собиралась пойти в кино».

«В тайской тюрьме она спала на бетонном полу 11 месяцев, ела рис, нужду справляла в углу. Какие-то ужасы происходили. Она немного растеряна. Купила пуховик и уги. Сейчас входит в нормальный ритм. Не знаю, кто сможет ее сломать».


Также Дмитрий Зацаринский говорит, что удивился информации о том, что представители белорусской дипломатии освободили Рыбку.

«Их не видел ни я, ни Анастасия Вашукевич. Они к ней не обращались. Мы не обсуждали вопросы ее выезда в Беларусь. Она не покупала билеты. В ближайшие дни она никуда не поедет. Уголовное дело не прекращено. Следствие продолжается».


Дмитрий Зацаринский также добавил, что Анастасия не будет баллотироваться на пост президента Беларуси.

«Это фейк. Анастасия Вашукевич – обычный человек. Она может использоваться как инструмент в межгосударственных отношениях».


Информация о пресс-конференции появилась в «Instagram» адвоката белоруски Дмитрия Зацаринского. По его словам, Рыбка расскажет об угрозах в свой адрес и дальнейшей стратегии защиты своих интересов.


Анастасию Вашукевич и Александра Кириллова, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержали 18 января в аэропорту «Шереметьево». С 22 января белорусы на свободе. Московская полиция освободила их под подписку появления при необходимости.

Ранее их депортировали из Таиланда, где Рыбка и Лесли провели 11 месяцев в тюрьме по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов. В России их подозревают в вовлечении в занятие проституцией.

 
Теги: Новости
 
 
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