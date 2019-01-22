Настя Рыбка не приедет в Беларусь, и Лукашенко не помогал ее освободить

«В тайской тюрьме она спала на бетонном полу 11 месяцев, ела рис, нужду справляла в углу. Какие-то ужасы происходили. Она немного растеряна. Купила пуховик и уги. Сейчас входит в нормальный ритм. Не знаю, кто сможет ее сломать».

«Их не видел ни я, ни Анастасия Вашукевич. Они к ней не обращались. Мы не обсуждали вопросы ее выезда в Беларусь. Она не покупала билеты. В ближайшие дни она никуда не поедет. Уголовное дело не прекращено. Следствие продолжается».

«Это фейк. Анастасия Вашукевич – обычный человек. Она может использоваться как инструмент в межгосударственных отношениях».

Настя Рыбка не пришла на пресс-конференцию.Ее адвокат сначала утверждал, что возможно, она придет. По словамТакже Дмитрий Зацаринский говорит, что удивился информации о том, что представители белорусской дипломатии освободили Рыбку.Дмитрий Зацаринский также добавил, что Анастасия не будет баллотироваться на пост президента Беларуси.Информация о пресс-конференции появилась в «Instagram» адвоката белоруски Дмитрия Зацаринского. По его словам, Рыбка расскажет об угрозах в свой адрес и дальнейшей стратегии защиты своих интересов.Анастасию Вашукевич и, более известных как Настя Рыбка и Алекс Лесли, задержали 18 января в аэропорту «Шереметьево». С 22 января белорусы на свободе. Московская полиция освободила их под подписку появления при необходимости.Ранее их депортировали из Таиланда, где Рыбка и Лесли провели 11 месяцев в тюрьме по обвинению в организации нелегальных секс-тренингов. В России их подозревают в вовлечении в занятие проституцией.