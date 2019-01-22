Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео

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На записи видно, как мужчина набросился на прохожую и сбил ее с ног, после чего нанес ей более десятка ударов ножом.От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.По некоторым данным, требующим подтверждения, нападавший является бывшим супругом убитой женщины.