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Жестокое убийство в Подмосковье попало на видео
Фото: WhatsApp
На записи видно, как мужчина набросился на прохожую и сбил ее с ног, после чего нанес ей более десятка ударов ножом.
От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
По некоторым данным, требующим подтверждения, нападавший является бывшим супругом убитой женщины.
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Нападавший является бывшим супругом убитой женщины.
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