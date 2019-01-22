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Российским элитам отрежут пути бегства в Европу

23.01.2019 18:07 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Евросоюз начинает радикальную реформу.

Власти Евросоюза запускают масштабную реформу программы инвестиционных виз, в рамках которой государства ЕС продавали гражданство и виды на жительство состоятельным выходцам из России, стран Азии и бывшего СССР, пишет finanz.ru.

Как сообщает Financial Times, Еврокомиссия подготовила пакет рекомендаций для стран-членов, в котором настоятельно требует ужесточить проверки претендентов на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на покупку недвижимости или другие вложения в экономику.

«Схемы предоставления гражданства и проживания инвесторов создают целый ряд рисков для государств-членов и для сообщества в целом, - говорится в документе. - Эти риски касаются, в частности, безопасности, включая возможность проникновения в ЕС организованных преступных группировок, роста коррупции и уклонения от уплаты налогов».

При этом частные компании, работающие на Кипре и на Мальте совместно с правительствами, не имеют никаких юридических обязательств по проведению проверок в соответствии с нормами ЕС по борьбе с отмыванием, подчеркивает ЕК.

Инициатором реформы стал еврокомиссариат по вопросам юстиции. Его глава Вера Юрова в августе сетовала, что «преступники ставят под угрозу безопасность Европы, поскольку хотят отмыть здесь свои капиталы», добавляя, что «ЕС не должен становиться убежищем для коррупции и грязных денег».

По оценке Global Witness и Transparency International, за 10 лет продажа паспортов и золотых виз принесла в Европу 25 млрд евро.

Как сообщал Der Spiegel, под прицел ЕК попали прежде всего Греция, Кипр и Мальта, где главными покупателями гражданства стали россияне и граждане бывших советских республик.

По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиций», действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.

Среди тех, кто заплатил взнос в 650 тысяч евро, инвестировал не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации за последние 3 года, оказались более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями - полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes.

Среди них - основатель и совладелец «Яндекса» Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.

Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group Александра Мечетина, одного из крупнейших российских землевладельцев Игоря Худокормова и Алексея Марея - главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке - предположительно семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер» Владимира Воронина, тезки топ-менеджеров «Лаборатории Касперского», гендиректора золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева, включенный в рейтинг топ-25 самых ввысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes; Дмитрий Дойхен и Николая Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров «Спортмастер»; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.

 
 
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