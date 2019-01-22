Российским элитам отрежут пути бегства в Европу

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Власти Евросоюза запускают масштабную реформу программы инвестиционных виз, в рамках которой государства ЕС продавали гражданство и виды на жительство состоятельным выходцам из России, стран Азии и бывшего СССР, пишетКак сообщает Financial Times, Еврокомиссия подготовила пакет рекомендаций для стран-членов, в котором настоятельно требует ужесточить проверки претендентов на получение «золотых» виз и паспортов в обмен на покупку недвижимости или другие вложения в экономику.- говорится в документе.При этом частные компании, работающие на Кипре и на Мальте совместно с правительствами, не имеют никаких юридических обязательств по проведению проверок в соответствии с нормами ЕС по борьбе с отмыванием, подчеркивает ЕК.Инициатором реформы стал еврокомиссариат по вопросам юстиции. Его главав августе сетовала, что «преступники ставят под угрозу безопасность Европы, поскольку хотят отмыть здесь свои капиталы», добавляя, чтоПо оценке Global Witness и Transparency International, за 10 лет продажа паспортов и золотых виз принесла в Европу 25 млрд евро.Как сообщал Der Spiegel, под прицел ЕК попали прежде всего Греция, Кипр и Мальта, где главными покупателями гражданства стали россияне и граждане бывших советских республик.По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиций», действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ.Среди тех, кто заплатил взнос в 650 тысяч евро, инвестировал не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации за последние 3 года, оказались более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями - полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes.Среди них - основатель и совладелец «Яндекса»с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group, совладелец холдинговой компании ICT Holding. Все трое входят в российский список Forbes с состояниями 1,1, 1,3 и 2,4 млрд долларов соответственно.Мальтийцами также стали тезки крупнейшего производителя водки в России, совладельца Beluga Group, одного из крупнейших российских землевладельцев- главного управляющего директора и зампреда правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставившего свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.Также в списке - предположительно семья владельца крупной девелоперской компании ФСК «Лидер», тезки топ-менеджеров «Лаборатории Касперского», гендиректора золотодобывающей компании «Полюс» Павла Грачева, включенный в рейтинг топ-25 самых ввысокооплачиваемых менеджеров России журнала Forbes;- сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров «Спортмастер»; брат экс-министра транспорта России, помощника президента РоссииЛеонид с семьей и многие другие.