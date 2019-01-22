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8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями
Фото: grodnonews.by
Недавно Александру Лукашенко пришлось выступать с осуждением попыток столкнуть белорусов с россиянами. Руководитель страны упрекнул СМИ восточной соседки в нагнетании обстановки, приведя в пример случай с «русским» казаком, который оказался белорусом.
При этом Лукашенко не стал упоминать об аргументе, который ему приходилось использовать в прошлом: что в белорусском правительстве работает много русских.
Неужели уроженцы России перевелись там после отставки родившегося в Москве Андрея Кобякова?
Вот список крупных белорусских чиновников с российскими корнями. Несмотря на место рождения, делать карьеру в независимой Беларуси им не мешали.
Наталья Кочанова
Фото: TUT.BY
Руководитель Администрации президента родилась в Полоцке и долгое время там работала, но у ее родителей были российские корни. Происхождение Натальи Кочановой подтверждал и сайт Новополоцкого горисполкома, где в ее биографии сообщалось – русская.
Леонид Анфимов
Фото: nn.by
Председатель Комитета госконтроля родился в селе Сима Юрьев-Польского района Владимирской области. Леонид Анфимов вспоминал, как, не поступив в институт после 10 класса, некоторое время подрабатывал в деревне у бабушки пастухом.
И все же будущему чиновнику удалось поступить – в минский Политехнический институт. После его окончания Анфимов работал на МАЗе, затем оказался в Мингорисполкоме, и, наконец, в Комитете госконтроля.
Павел Утюпин
Фото: nn.by
С недавнего времени министр промышлености Беларуси появился на свет в селе Поповка Хорольского района Приморского края. Много переезжал с семьей (отец был военнослужащим), школу окончил в Борисове. Вся его дальнейшая жизнь прошла в суверенной Беларуси: получил здесь высшее образование (экономиста), работал на «Белшине», пока не получил назначение в министерство промышленности на должность заместителя.
В интервью газете «Вечерний Бобруйск» Павел Утюпин сказал: «Я бы сказал, что у меня две родины — Беларусь и Россия».
Игорь Карпенко
Фото: TUT.BY
Министр образования родился в Новокузнецке Кемеровской области. Дальнейшая его судьба типична для белорусских чиновников из числа уроженцев России.
Во время СССР было нормальной практикой, когда выпусники школ отправлялись за тысячи километров за образованием в другие уголки страны. Окончив минский Пединститут, Игорь Карпенко осел в Беларуси.
Поскольку уроженец России занял пост министра образования, было интересно, как он относится к белорусскому языку. Но его заявлений на этот счет практически нет. Два года назад Карпенко сказал, что вопрос создания вуза с белорусским языком обучения обсуждается.
Владимир Ващенко
Фото: 112.by
Руководитель МЧС Беларуси родился в поселке Троицко-Печорск в Коми. Среднюю школу окончил в Городокском районе, высшее образование получил в Могилеве, где затем долго работал.
Теперь Владимир Ващенко регулярно посещает Бычихинскую среднюю школу, называя Городокский район малой родиной.
Марианна Щеткина
Фото: sputnik.by
Карьера заместителя руководителя Совета Республики в отличие от других не прошла полностью в Беларуси. Марианна Щеткина появилась на свет в Мурманской области, получила образование физика в Ленинграде, работала инжинером в Североморске.
В Беларусь чиновница перебралась, когда ей уже было 28. Согласно популярной версии – переехала на родину супруга.
Анатолий Исаченко
Фото: president.gov.by
Руководитель Минского облисполкома – уроженец деревни Кузнец Брянской области. Окончив сельскохозяйственную академию в Горках, так и остался в Беларуси вместе с женой. Работал в колхозах, руководил райисполкомами.
В декабре во время пресс-тура российских журанлистов и блогеров кореспондент телеканала «Брянская губерния» взял интревью у земляка. Могло показаться, что Анатолий Исаченко с Россией себя давно не связывает.
«Надо радоваться, что где-то вы стали учиться у нас», – заявил чиновник.
Есть среди других известных белорусских руководителей и другой уроженец Брянщины – глава «Белавиа» Анатолий Гусаров.
Владимир Кравцов
Фото: newgrodno.by
Руководитель Гроднеской области родился в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончив Могилевский машиностроительный институт, Владимир Кравцов остался работать в областном центре. В 90-е попробовал себя в бизнесе. Но затем вернулся на госслужбу. Несколько лет оновременно являлся и депутатом Палаты представителей, и председателем Гродненского облисполкома.
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Один из них даже говорил: "У меня две родины".
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