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8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

23.01.2019 18:03 — Разное | UDF  
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Фото: grodnonews.by
Один из них даже говорил: «У меня две родины».

Недавно Александру Лукашенко пришлось выступать с осуждением попыток столкнуть белорусов с россиянами. Руководитель страны упрекнул СМИ восточной соседки в нагнетании обстановки, приведя в пример случай с «русским» казаком, который оказался белорусом.

НТВ: Кто мог предсказать, что в Беларуси будут нападать на людей потому, что они русские?

При этом Лукашенко не стал упоминать об аргументе, который ему приходилось использовать в прошлом: что в белорусском правительстве работает много русских.

Неужели уроженцы России перевелись там после отставки родившегося в Москве Андрея Кобякова? UDF.BY доказывает – вовсе нет.

Вот список крупных белорусских чиновников с российскими корнями. Несмотря на место рождения, делать карьеру в независимой Беларуси им не мешали.


Наталья Кочанова

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: TUT.BY

Руководитель Администрации президента родилась в Полоцке и долгое время там работала, но у ее родителей были российские корни. Происхождение Натальи Кочановой подтверждал и сайт Новополоцкого горисполкома, где в ее биографии сообщалось – русская.


Леонид Анфимов

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: nn.by

Председатель Комитета госконтроля родился в селе Сима Юрьев-Польского района Владимирской области. Леонид Анфимов вспоминал, как, не поступив в институт после 10 класса, некоторое время подрабатывал в деревне у бабушки пастухом.

И все же будущему чиновнику удалось поступить – в минский Политехнический институт. После его окончания Анфимов работал на МАЗе, затем оказался в Мингорисполкоме, и, наконец, в Комитете госконтроля.


Павел Утюпин

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: nn.by

С недавнего времени министр промышлености Беларуси появился на свет в селе Поповка Хорольского района Приморского края. Много переезжал с семьей (отец был военнослужащим), школу окончил в Борисове. Вся его дальнейшая жизнь прошла в суверенной Беларуси: получил здесь высшее образование (экономиста), работал на «Белшине», пока не получил назначение в министерство промышленности на должность заместителя.
В интервью газете «Вечерний Бобруйск» Павел Утюпин сказал: «Я бы сказал, что у меня две родины — Беларусь и Россия».


Игорь Карпенко

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: TUT.BY

Министр образования родился в Новокузнецке Кемеровской области. Дальнейшая его судьба типична для белорусских чиновников из числа уроженцев России.

Во время СССР было нормальной практикой, когда выпусники школ отправлялись за тысячи километров за образованием в другие уголки страны. Окончив минский Пединститут, Игорь Карпенко осел в Беларуси.

Поскольку уроженец России занял пост министра образования, было интересно, как он относится к белорусскому языку. Но его заявлений на этот счет практически нет. Два года назад Карпенко сказал, что вопрос создания вуза с белорусским языком обучения обсуждается.


Владимир Ващенко

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: 112.by

Руководитель МЧС Беларуси родился в поселке Троицко-Печорск в Коми. Среднюю школу окончил в Городокском районе, высшее образование получил в Могилеве, где затем долго работал.

Теперь Владимир Ващенко регулярно посещает Бычихинскую среднюю школу, называя Городокский район малой родиной.


Марианна Щеткина

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: sputnik.by

Карьера заместителя руководителя Совета Республики в отличие от других не прошла полностью в Беларуси. Марианна Щеткина появилась на свет в Мурманской области, получила образование физика в Ленинграде, работала инжинером в Североморске.

В Беларусь чиновница перебралась, когда ей уже было 28. Согласно популярной версии – переехала на родину супруга.


Анатолий Исаченко

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: president.gov.by

Руководитель Минского облисполкома – уроженец деревни Кузнец Брянской области. Окончив сельскохозяйственную академию в Горках, так и остался в Беларуси вместе с женой. Работал в колхозах, руководил райисполкомами.

В декабре во время пресс-тура российских журанлистов и блогеров кореспондент телеканала «Брянская губерния» взял интревью у земляка. Могло показаться, что Анатолий Исаченко с Россией себя давно не связывает.

«Надо радоваться, что где-то вы стали учиться у нас», – заявил чиновник.

Есть среди других известных белорусских руководителей и другой уроженец Брянщины – глава «Белавиа» Анатолий Гусаров.


Владимир Кравцов

8 крупных белорусских чиновников с российскими корнями

Фото: newgrodno.by

Руководитель Гроднеской области родился в городе Подпорожье Ленинградской области. Окончив Могилевский машиностроительный институт, Владимир Кравцов остался работать в областном центре. В 90-е попробовал себя в бизнесе. Но затем вернулся на госслужбу. Несколько лет оновременно являлся и депутатом Палаты представителей, и председателем Гродненского облисполкома.

 
Теги: Могилев
 
 
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Один из них даже говорил: "У меня две родины".
 
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