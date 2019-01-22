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На футболиста, который снимал в Instagram свои нарушения ППД, завели уголовное дело
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Сегодня мы
Сегодня в СМИ писали, что Илья действительно провел весь день в РУВД, но милиция никак не комментировала его задержание. Видимо, потому что оно не было связано с нарушением ППД.
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Сегодня мы рассказывали вам про беларуского футболиста Илью Лухвича, который ездил на Infiniti по тротуарам Минска и снимал про это сторисы в Instagram. Как сообщает БелТА,...
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