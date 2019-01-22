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На футболиста, который снимал в Instagram свои нарушения ППД, завели уголовное дело

23.01.2019 20:14 — Разное | KYKY  
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Сегодня мы рассказывали вам про беларуского футболиста Илью Лухвича, который ездил на Infiniti по тротуарам Минска и снимал про это сторисы в Instagram. Как сообщает БелТА, на Илью и его 18-летнюю подругу завели уголовное дело, но нарушения ППД тут не причем.

Следственный комитет завел уголовное дело на Илью по ч.2 статьи 209 «Мошенничество». 
«Согласно материалам, поступившим в орган предварительного расследования, мошенничество связано с продажей мобильных телефонов. Во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливаются все обстоятельства противоправных действий», – пишут в телеграм-канале СК. 

Сегодня в СМИ писали, что Илья действительно провел весь день в РУВД, но милиция никак не комментировала его задержание. Видимо, потому что оно не было связано с нарушением ППД. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня мы рассказывали вам про беларуского футболиста Илью Лухвича, который ездил на Infiniti по тротуарам Минска и снимал про это сторисы в Instagram. Как сообщает БелТА,...
 
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