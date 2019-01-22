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В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери

23.01.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Домушник завелся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери

Человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения одной из многоэтажек.

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери

На записи видно, что он нажимает на кнопки лифта без перчаток, но тут же протирает поверхность, видимо, чтобы не оставить следов. Украдено ничего не было, поэтому жильцы в милицию решили не сообщать. Но правоохранители все же изучают информацию.

В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери
 
 
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Новости Беларуси. Домушник завелся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Человек в маске ходил по квартирам и проверял,...
 
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