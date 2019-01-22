|
В Лебяжьем человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери
Новости Беларуси. Домушник завелся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери. Мужчина попал в объектив камеры видеонаблюдения одной из многоэтажек.
На записи видно, что он нажимает на кнопки лифта без перчаток, но тут же протирает поверхность, видимо, чтобы не оставить следов. Украдено ничего не было, поэтому жильцы в милицию решили не сообщать. Но правоохранители все же изучают информацию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Домушник завелся в микрорайоне Лебяжий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Человек в маске ходил по квартирам и проверял,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)