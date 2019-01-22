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Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной
Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина.
Илона Волынец, СТВ:
Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Илона Волынец:
Марианна Щёткина:
А из потребностей одного человека складываются потребности всего человечества. Поэтому это чрезвычайно важно для людей. Правильно мы взяли такой девиз для нашего первого форума: «В устойчивое будущее вместе», потому что только вместе мы можем решить эти вопросы.
Илона Волынец:
Марианна Щёткина:
Илона Волынец:
Марианна Щёткина:
Конечно, очень хороший резонанс был, когда в 2018 году в феврале Беларусь проинициировала, и мы провели межрегиональный форум. Мы познакомились со многими, взаимодействуем вместе с другими государствами. Мы прекрасно взаимодействуем с нашими международными партнерами – это страновые агентства, например, программа ПРООН, которая идет в поддержку нашей программы по работе национального координатора. Она дает большие возможности для практической работы. Мы работаем вместе, конечно. Глобальные цели подразумевают то, что мы должны работать вместе.
Илона Волынец:
Марианна Щёткина:
На международной арене всегда очень положительно оценивается то, что Президент страны лично контролирует, отслеживает и заинтересован в результатах деятельности. Иначе быть не может. Потому что основная цель этой повестки 2030-го и этих целей – это рост уровня и качества жизни людей, благосостояния. В общем-то, в этом заинтересован каждый человек.
Илона Волынец:
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Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной
Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого...
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