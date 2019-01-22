ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

23.01.2019 19:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щёткина.

Илона Волынец, СТВ:
Марианна Акиндиновна, здравствуйте!
24 января состоится первый Национальный форум по устойчивому развитию. Какая повестка мероприятия, что планируется обсудить?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Марианна Щёткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Прежде всего, конечно, мы хотим подвести итоги сделанного за этот небольшой промежуток времени, проанализировать нашу работу, наметить перспективы, согласовать ориентиры со всеми участниками этого процесса. Потому что партнерство – это 17-я Цель устойчивого развития, основа нашей работы, без которой не будет результата.

Илона Волынец:
Цели устойчивого развития – это глобальная программа действий многих государств и мирового сообщества до 2030 года. Почему ЦУР важны для каждого из нас?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Марианна Щёткина:
Если взять отдельного человека, каждого из нас, то для каждого важно здоровье, благосостояние, работа, которая и приносит удовольствие, и дает возможность получить достаточно денег, то есть зарплата. Обучение, чтобы было доступное здравоохранение, никто не болел. Конечно же, важна экологическая обстановка. Для каждого человека, естественно, важно то, что его окружает.

А из потребностей одного человека складываются потребности всего человечества. Поэтому это чрезвычайно важно для людей. Правильно мы взяли такой девиз для нашего первого форума: «В устойчивое будущее вместе», потому что только вместе мы можем решить эти вопросы.

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Илона Волынец:
Беларусь – один из лидеров на пространстве СНГ в достижении ЦУР. Проводимую в нашей стране работу по реализации целей высоко оценивают международные эксперты. Расскажите, пожалуйста, за счет чего мы удерживаем высокие позиции?

Марианна Щёткина: 
Прежде всего, это государственная политика, это планы, это программные подходы, целевые подходы, которые реализуются. Сегодня все направления деятельности жизни выстраиваются в соответствии с теми целями, которые ставятся внутри государства. И та архитектура управления, которую мы создали сами, пользуется очень большим успехом и у других государств, потому что она охватывает все слои нашего общества.

Илона Волынец:
Но что-то же мы подсматриваем у соседей? Как выстраивается работа с международными организациями?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Марианна Щёткина: 
Не подсматриваем, мы делимся опытом. Потому что один в поле не воин. Конечно, мы смотрим, как работают другие государства, обмениваемся опытом, мы ездим в гости, к нам приезжают.

Конечно, очень хороший резонанс был, когда в 2018 году в феврале Беларусь проинициировала, и мы провели межрегиональный форум. Мы познакомились со многими, взаимодействуем вместе с другими государствами. Мы прекрасно взаимодействуем с нашими международными партнерами – это страновые агентства, например, программа ПРООН, которая идет в поддержку нашей программы по работе национального координатора. Она дает большие возможности для практической работы. Мы работаем вместе, конечно. Глобальные цели подразумевают то, что мы должны работать вместе.

Илона Волынец:
Что вы как национальный координатор ЦУР считаете наиболее сложным в работе?

Насколько важны для каждого и как в Беларуси реализуются Цели устойчивого развития? Интервью с Марианной Щёткиной

Марианна Щёткина: 
Работа вообще сложная, потому что сюда вовлечено очень много людей. Но, наверное, самое сложное мы уже преодолели, потому что нам уже удалось разработать систему, и сейчас мы ее только обогащаем. Важно, что есть поддержка: руководителей парламента, премьер-министра и, конечно, самое главное – поддержка главы государства.

На международной арене всегда очень положительно оценивается то, что Президент страны лично контролирует, отслеживает и заинтересован в результатах деятельности. Иначе быть не может. Потому что основная цель этой повестки 2030-го и этих целей – это рост уровня и качества жизни людей, благосостояния. В общем-то, в этом заинтересован каждый человек.

Илона Волынец:
Мы желаем вам успехов!
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гость студии Новости «24 часа» на СТВ – заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит в Венесуэле?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика