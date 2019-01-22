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Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ
Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться с обувью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще бы! В Минск один из его подопечных бороться за золото прилетел… без коньков. Чемодан остался в московском аэропорту.
Ситуация вроде бы благополучно разрешилась, потому тренер, который на этот чемпионат привез сразу три пары из России, Испании и Беларуси, надеется на компенсацию в виде медалей своих подопечных. А в том, что этот нюанс будет единственным, даже не сомневается.
Александр Жулин, тренер по фигурному катанию (Россия):
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Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться...
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