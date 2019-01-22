ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

23.01.2019 19:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться с обувью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Русская дюймовочка» Алина Загитова в Минске оправдает надежды России?

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

Еще бы! В Минск один из его подопечных бороться за золото прилетел… без коньков. Чемодан остался в московском аэропорту.

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

Ситуация вроде бы благополучно разрешилась, потому тренер, который на этот чемпионат привез сразу три пары из России, Испании и Беларуси, надеется на компенсацию в виде медалей своих подопечных. А в том, что этот нюанс будет единственным, даже не сомневается.

Кто выиграет чемпионат Европы по фигурному катанию в Минске? Мнение Елизаветы Туктамышевой

Тренер Александр Жулин примерил белорусские валенки и рассказал об ожиданиях от ЧЕ

Александр Жулин, тренер по фигурному катанию (Россия):
У вас был уже прекрасный опыт проведения хоккейного чемпионата мира. Раз уж вы такой форум провели, я надеюсь, чемпионат Европы проведете в самом лучшем виде. Потому что Минск – очень красивый город. И то, что я слышал уже по отзывам иностранцев: их все устраивает. Очень все нравится.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Валенки – шутя – примеряет Александр Жулин, известный российский фигурист, а ныне тренер. Эта поездка в Беларусь уж точно будет ассоциироваться...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тайна последнего заключенного Шпандау: был ли двойник у Рудольфа Гесса?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика